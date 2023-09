A- A+

Tênis Confira os resultados da segunda etapa do Torneio de Duplas Shopping do Automóvel A competição é organizada pelo Recife Tênis Clube, com a Folha de Pernambuco, o Shopping do Automóvel de Pernambuco, a Cervejaria Babylon e ao Grupo GPS como patrocinadores do

Neste domingo (24), nas quadras do Recife Tênis Clube, localizado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul da capital pernambucana, foram disputadas as finais da segunda parte do Torneio de Duplas Shopping do Automóvel. Na categoria Soma 5, a dupla vencedora foi Eunando Azevedo e João Marcelo. Na Soma 9, os ganhadores foram Danilo Campelo e Diego Coutinho.

O torneio é organizado pelo Recife Tênis Clube, com a Folha de Pernambuco, o Shopping do Automóvel de Pernambuco, a Cervejaria Babylon e ao Grupo GPS como patrocinadores do evento, tendo distribuído 15 mil em prêmios.

