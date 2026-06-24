Confira os resultados dos jogos dessa terça-feira (23) na Copa

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Essa terça-feira (23) na Copa do Mundo teve como destaque uma inédita marca nos Mundiais alcançada pelo artilheiro da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo, o CR7. Com dois gols marcados contra o Uzbequistão, o português se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições diferentes do mundial de futebol.

Com o resultado, ele passou à frente do argentino Lionel Messi, que marcou em cinco edições.

Confira os resultados dos jogos dessa terça-feira (23):

Portugal 5 x 0 Uzbequistão (grupo K)

A seleção de Portugal, comandada por Cristiano Ronaldo, venceu o Uzbequistão com uma goleada de 5 a 0. CR7 fez dois gols e se tornou o primeiro jogador a marcar em seis edições de Copa do Mundo. Com o resultado, Portugal disputa a liderança do Grupo K com a Colômbia. Os países se enfrentam no sábado (27), em Miami, na última rodada. No mesmo dia, o Uzbequistão, lanterna do grupo, encara a República Democrática do Congo, em Atlanta.

Inglaterra 0 x 0 Gana (grupo L)

Quem esperava gols na disputa entre Inglaterra e Gana nesta terça-feira (23) se decepcionou. A partida em Boston (Estados Unidos), que opôs os líderes do Grupo L da Copa do Mundo, terminou empatada sem gols. Melhor para os ganenses, que seguraram 90 minutos de pressão e festejaram muito o ponto somado ao final do jogo. As duas seleções acumulam quatro pontos. Os ingleses, pelo melhor saldo de gols (dois a um), ficam em primeiro, seguidos pelas Estrelas Negras (apelido da equipe africana). Ambos estão próximos da classificação, já que, além dos dois primeiros, os oito melhores terceiros colocados entre os 12 grupos passam de fase.

Panamá 0 x 1 Croácia (grupo L)

Mesmo sem uma grande atuação, a Croácia venceu o Panamá com placar de 1 a 0, em Toronto (Canadá). O gol da vitória foi marcado por Budimir no segundo tempo da partida. Os croatas têm chance de avançar no Mundial. Já os panamenhos não têm mais chances de ter pontuação suficiente para permanecer na competição.

Colômbia x República Democrática do Congo (grupo K)

A rodada se encerrará com a partida entre Colômbia e RD do Congo, às 23h, em Guadalajara (México). Com um saldo positivo de 2 gols, a Colômbia assumiu a liderança do Grupo K, com 3 pontos. Caso vença o Congo na partida desta terça-feira, a Colômbia encaminha a classificação para a segunda fase.

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