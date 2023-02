A- A+

Esportes Confira os times brasileiros na Libertadores 2023 e aposte no seu favorito As apostas na Libertadores são ótimas opções de palpites para você fazer na atual temporada de futebol

No início de fevereiro já tem bola rolando para uma das competições de futebol mais valorizadas pelos clubes brasileiros: a Libertadores da América. Não há uma torcida que não sonhe em levantar o troféu do campeonato continental.

A Libertadores é sempre uma fonte lucrativa de palpites nos sites de apostas de futebol. Agora, ao longo deste texto, você fica por dentro de mais detalhes desta importante competição do futebol sul-americano.

Formato de disputa e datas da Libertadores 2023

A Liberadores é disputada com o formato de oito grupos – do A ou H –, com quatro times cada. Se classificam para as oitavas de final as duas melhores equipes de cada chave. Na fase eliminatória, os duelos são mata-mata, com jogos de ida e de volta. Apenas na final que será confronto único.

No dia 7 de fevereiro começam os jogos, com os confrontos da primeira fase. São três fases até o início da fase de grupos. Atlético Mineiro e Fortaleza entram em ação pela segunda fase.

O sorteio dos grupos acontece no dia 22 de março, enquanto que o das oitavas de final será no dia 5 de julho. A grande decisão está marcada para 11 de novembro. Até o fechamento deste texto, a Conmebol não havia definido a data da decisão.

Equipes brasileiras que irão disputar o torneio

O Brasil conta com seis equipes confirmadas na fase de grupos: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Athletico Paranaense e Corinthians. Atlético Mineiro e Fortaleza também pode se juntar a este seleto grupo mais tarde.

Vale lembrar que, nas quatro ultimas edições da Liberta, todos os campeões saíram do futebol brasileiro. A seguir, você fica por dentro dos principais detalhes que formam as equipes canarinhas para a disputa da atual temporada. Confira:

Flamengo

Atual campeão da Libertadores, o Flamengo faturou o caneco no ano passado diante do Athletico Paranaense de maneira invicta. Agora, os rubro-negros contam com três títulos, conquistados em 1981, 2019 e 2022.

Fonte: Bein Sport

A grande mudança no Mais Querido foi no banco de reservas. Saiu Dorival Junior e entrou o português Vitor Pereira, ex-Corinthians. Dentro de campo, os principais atletas como Gabigol, Pedro e Arrascaeta foram mantidos. O Fla é, sem dúvida alguma, o principal favorito nas casas de apostas para ser campeão novamente.

Palmeiras

Também tricampeão continental, em 1999, 2020 e 2021, o Palmeiras é outra equipe que chega muito forte nas apostas para levantar mais um caneco.

Na temporada passada, o Verdão venceu o Brasileirão da Série A, e agora, no início de 2023, ganhou a Supercopa do Brasil contra o Flamengo. O técnico português Abel Ferreira segue no Alviverde, juntamente com Dudu, Weverton e o jovem Endrick.

Fluminense

Depois de um futebol bem jogado em 2022, o Tricolor quer jogar bem novamente e voltar à fase de grupos. Na temporada anterior, o Fluminense quebrou muito jogador nas apostas, pois nem disputou a etapa dos grupos. Fernando Diniz conseguiu reforçar o seu elenco e ainda conta com o artilheiro Germán Cano.

Corinthians

O Timão está no início de um trabalho, agora com o treinador novato Fernando Lázaro. Isto pode ser um fator limitador no crescimento no início da competição, já que não é da noite para o dia que se acerta uma equipe. Nas apostas, os corinthianos vão ter que provar à qualidade jogo a jogo.

Internacional

O Colorado, por sua vez, sob o comando de Mano Menezes está de volta à Libertadores, já que no ano passado não jogou. Assim como o Corinthians, o Internacional não está muito cotado para ser campeão nas casas de apostas.

Athletico Paranense

Atual vice-campeão, o Furacão está atrás do seu primeiro título de Libertadores. Ao longo da história foram duas finais e duas perdas. A diferença par ao ano passado é que Felipão não é mais o comandante da equipe. O treinador agora é Paulo Turra.

Atlético Mineiro

O Galo estreia na segunda fase da Libertadores no dia 22 de fevereiro, fora de casa, contra o Carabobo, da Venezuela. Já no dia 1º de março, agora em Belo Horizonte, o time do técnico Eduardo Coudet joga contra os venezuelanos. Nas apostas, o Atlético Mineiro é favorito para passar por esta equipe.

Fortaleza

Um dia depois do Atlético-MG, o Fortaleza estreia contra o Deportivo Maldonado, do Uruguai, fora de casa. No dia 2, a partida será no Castelão. Assim como os alvinegros, os tricolores também são cotados nas apostas para vencer. A temporada do ano passado mostrou que Leão do Pici pode, sim, ir longe na Libertadores.

Apostas na Libertadores

Para você dar os seus palpites nas apostas na Libertadores, você pode fazer isso investindo no time que vai ser campeão ou apostar nas partidas. Não faltam opções de apostas. As mais populares são: resultado final, ambos marcam, empate anula aposta e total de gols (over/under).

Encontre operadoras confiáveis como a Pixbet futebol para fazer o seu cadastro. Lembre-se de ver se os sites te oferecem bons recursos para que seja possível você dar os seus palpites.

