Confira os uniformes dos principais times europeus para a temporada 2023/24

Os clubes europeus seguem em reta final de preparação para o início da temporada 2023/24. Neste final de semana, começam os campeonatos Espanhol, Inglês e Francês. Na próxima semana, é vez do Alemão e do Italiano. Com isso, a Folha de Pernambuco separou os novos uniformes dos principais times do Velho Continente para você conferir.

Como não pode ser diferente, no Real Madrid o branco no uniforme sempre será destaque. No entanto, para esta temporada, o traje madrilenho ganhou detalhes em dourado.

No atual campeão espanhol, Barcelona, as listras verticais estão mais grossas, enquanto o patrocinador principal está na cor branca.

Campeão da última edição da Champions League e da Premier League, o Manchester City adotou um azul mais claro para a temporada. O uniforme, inclusive, já foi utilizado na decisão da Supercopa da Inglaterra.

Quem também já estreou seu padrão de forma oficial foi o Arsenal. A camisa deu sorte ao time, que bateu o City, nos pênaltis, na final da Supercopa da Inglaterra.

Com detalhes pretos, a camisa do Manchester United foi uma das que mais chamou atenção para a temporada 2023/24.

Simples, mas com detalhes na cor verde no escudo do clube e na marca do patrocinador esportivo, a do Chelsea é uma das mais badaladas.

Fazendo jus ao apelido do clube, o Liverpool lançou sua camisa com um vermelho bastante vivo, além de detalhes em branco na gola e nas mangas.

Na Itália, o rubro-negro Milan optou por usar tons mais amenos no seu tradicional uniforme vermelho e preto.

Já a Inter, mais uma vez terá um modelo com listras assimétricas no seu padrão número um.

Sempre tentando inovar em suas camisas, a Juventus ousou menos em relação a outras temporadas, mas trouxe o amarelo para fazer companhia ao preto e branco.

Sempre favorito ao título alemão, o uniforme do Bayern terá neste ano o branco como cor predominante.

Em parceria com a fornecedora, o Borussia Dortmund terá uma camisa desenhada por um torcedor do clube.

Já na França, o azul terá a companhia de uma faixa vermelha no uniforme do Paris Saint-Germain, desta vez no peito esquerdo.

