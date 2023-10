A- A+

SPORT Confira possíveis escalações e onde assistir Sport e Ponte Preta nesta noite Pelo lado leonino do gramado, o meia argentino Alan Ruiz é esperado de volta

Para o jogo desta segunda-feira (9), que se iniciará às 20h no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, Sport e Ponte Preta são aguardados para protagonizarem um verdadeiro “duelo de opostos”.

Para o confronto, válido pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o treinador Enderson Moreira poderá contar com o retorno do meia argentino Alan Ruiz - suspenso na última rodada.

Mas essa não deve ser a única novidade.

O lateral-direito Eduardo, desfalque nos dois últimos jogos por conta de uma lesão na coxa, pode voltar a atuar. Assim como o volante Ronaldo, que também estava sob os cuidados do departamento médico, mas tratando uma pubalgia (dor no osso que fica localizado na parte frontal da bacia e que pode irradiar para partes próximas do corpo) e deve aparecer entre os relacionados.

Abaixo, veja prováveis escalações

Sport

Dênis; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Felipinho; Fabinho, Felipe e Jorginho; Labandeira, Peglow e Vagner Love | Técnico: Enderson Moreira.

Ponte Preta

Caíque França; Luiz Felipe, Thomás Kayck (Fábio Sanches), Mateus Silva e Artur; Felipe Amaral, Felipinho e Léo Naldi; Paulo Baya, Eliel e Jeh | Técnico: João Brigatti.

Abaixo, confira onde assistir ao jogo

SporTV e Premiere

