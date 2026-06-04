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Futebol Confira possíveis mudanças no Brasil para enfrentar o Egito Técnico Carlo Ancelotti pode acionar Douglas Santos, Lucas Paquetá e Igor Thiago entre os titulares

Para o jogo que encerra os preparativos antes da estreia na Copa do Mundo, no dia 13 de junho, contra Marrocos, já era esperado o retorno da zaga titular, formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães.

A dupla não enfrentou o Panamá devido ao compromisso pela Liga dos Campeões no final de semana passado, no duelo entre Arsenal e Paris Saint-Germain.

Mas são outros três nomes podem surpreender na escalação: o lateral-esquerdo Douglas Santos, o meia Lucas Paquetá e o atacante Igor Thiago.

Todos entraram no decorrer do jogo contra o Panamá. Douglas participou mais no apoio ao ataque e pode pegar a vaga de Alex Sandro.

Já Paquetá trouxe mais volume ao meio-campo, enquanto Igor agradou pela boa presença de área. Os últimos dois foram coroados com gols e devem pegar os lugares de Luiz Henrique e Matheus Cunha, respectivamente.

O Brasil pode entrar em campo com Alisson; Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Lucas Paquetá, Raphinha, Igor Thiago e Vini Jr.

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