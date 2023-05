A- A+

Ilha do Retiro Confira a previsão do tempo para Sport x Ceará pela final da Copa do Nordeste nesta quarta (3) O Leão já teve jogo paralisado nesta edição do Nordestão por conta de forte chuva; diretoria cearense pediu mudança da Ilha para Arena antes do primeiro jogo da final

O Sport recebe o Ceará nesta quarta-feira (03), às 21h, pela grande decisão da Copa do Nordeste. O palco da decisão será a Ilha do Retiro, que neste período do ano tem o gramado prejudicado quando há chuvas intensas. Confira a previsão do tempo e a tábua da maré para o horário da final:

De acordo com a APAC (Agência Pernambucana de Águas e Clima), há chance de chuva fraca a moderada no horário do jogo entre Sport x Ceará. Não é esperado pela Agência uma precipitação forte que influencie na partida. O tempo deve ficar de nublado a parcialmente nublado.

Outro ponto que deixa a condição do jogo tranquila é a situação da maré. 15 minutos antes do início do duelo, a maré vai atingir o segundo ponto de baixa no dia.

Esse cenário de maré baixa e chuva moderada não deve atrapalhar o andamento da final da Copa do Nordeste.

Histórico da Ilha do Retiro

Nesta edição da Copa do Nordeste, o gramado da Ilha do Retiro não resistiu no confronto contra o ABC, pela semifinal. Aos 16 minutos do segundo tempo, o jogo foi suspenso pela falta de condição do gramado. No dia seguinte, com a Ilha seca, o Leão manteve o placar por 1 a 0 e se classificou para a final.

Antes do jogo de ida, no Castelão, a diretoria do Ceará emitiu um ofício ao Departamento de Competições da CBF solicitando a mudança no mando de campo do Sport, da Ilha do Retiro para a Arena de Pernambuco. A alegação foi, à época, de que esse perídoo de maio tem uma previsão de chuvas acima da média na capital pernambucana. O jogo foi mantido no estádio rubro-negro.

No ano passado, as fortes chuvas adiaram a partida entre Sport x CRB. O jogo nem chegou a ser iniciado, apesar da entrada dos torcedores, e foi disputado um dia depois na Arena de Pernambuco. Os alagoanos venceram por 1 a 0.

