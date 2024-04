A- A+

Finais Além do Pernambucano, confira principais decisões de Estaduais deste fim de semana e onde assistir BAVI, Palmeiras x Santos, Clássico-Rei e mais jogos agitam as brigas pelos títulos

Além do embate entre Sport e Náutico pelo Campeonato Pernambucano, o final de semana reserva várias decisões de estaduais pelo Brasil. Confira os cenários dos principais times na briga pelo título e onde assistir aos jogos:

Em busca do hepta

Sem a presença do maior rival na final, o Grêmio recebe o Juventude às 16h30, deste sábado (6). O primeiro confronto terminou empatado sem gols e as duas equipes jogam pela vitória para levantar o trófeu.

O título tem um sabor especial para o Grêmio que pode pela segunda vez em sua história chegar à sétima conquista de forma consecutiva.

Hexa inédito

O equilíbrio foi o grande fator da primeira partida entre Ceará e Fortaleza. O Clássico-Rei decisivo também é disputado neste sábado (6), na Arena Castelão.

O empate sem gols no primeiro jogo faz com que um novo empate leve a decisão para os pênaltis. O Ceará tenta quebrar a sequência de cinco conquistas seguidas do rival. Caso o Fortaleza seja novamente campeão, será o primeiro hexa do estado.

Emoção

O clássico entre Atlético-MG e Cruzeiro sempre é muito equilibrado. No primeiro jogo dentro de casa e com apenas atleticanos, o Galo abriu o placar por 2 a 0, mas viu o rival buscar o empate no segundo tempo. O Mineirão vai estar lotado de cruzeirenses neste domingo (7), a partir das 15h30.

BAVI sem favorito

Apesar dos grande investimento feito nesta temporada, o Bahia chega para o segundo jogo da decisão contra o Vitória com a desvantagem no placar. No Barradão, o Leão saiu perdendo por 2 a 0 e conseguiu a virada no último minuto da partida.

Também com torcida única na Fonte Nova, o Bahia vai precisar vencer pelo placar mínimo para, pelo menos, forçar os pênaltis. O confronto tem início às 16h, deste domingo (7).

Carimbar a faixa

O Flamengo volta a enfrentar o Nova Iguaçu neste domingo (7), no Maracanã, às 17h. O confronto já foi praticamente definido com vitória por 3 a 0 dos rubro-negros na ida.

Rivalidade

O Santos não levanta a taça do Paulistão desde 2016. Para ficar com o título, o time comandado por Fábio Carille conta com a vantagem da vitória por 1 a 0 no jogo de ida. O Palmeiras é o atual bicampeão da competição e defense a sequência no Allianz Park neste domingo (7), às 18h.

Sábado (06/04)

Grêmio x Juventude (16h30)

Onde assistir: TV Globo (para o Rio Grande do Sul), Premiere e SporTV2.

Ceará x Fortaleza (16h40)

Onde assistir: TV Globo (para o Ceará), TV Ceará e no streaming Canal GOAT (YouTube).

Domingo (07/04)

Cruzeiro x Atlético-MG (15h30)

Onde assistir: TV Globo (para Minas Gerais) SporTV e Premiere.

Bahia x Vitória (16h)

Onde assistir: TVE BAHIA, no Youtube, e da TV Brasil.

Nova Iguaçu x Flamengo (17h)

Onde assistir: Band, Bandsports e do canal GOAT (YouTube)

Palmeiras x Santos (18h)

Onde assistir: Paulistão Play, Record TV, Max e CazeTV (Youtube).

