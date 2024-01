A- A+

Início de ano é época de projetar o futuro. Em 2024, diversos competidores terão como foco a maior disputa multiesportiva do mundo, os Jogos Olímpicos. Neste ano, o torneio acontecerá na França. Ainda na Europa, mas agora na Alemanha, diversas seleções se reunirão em busca do título da Eurocopa. Em outro continente, a briga será pela taça da Copa América, com jogos ocorrendo nos Estados Unidos. Tudo isso sem falar nas expectativas envolvendo Náutico, Santa Cruz e Sport. Confira o que esperar das competições, atletas e clubes na próxima temporada.

Pernambucanos querem reagir

O ano de 2023 não deixou saudade para os pernambucanos. Nenhum acesso, fracassos nos mata-mata nacionais e regionais e a frustração de ver outros rivais do Nordeste, como Fortaleza, Ceará, Vitória e Bahia, tendo temporadas com motivos a comemorar. Para 2024, os pernambucanos esperam reagir.

Vivendo o pior cenário da história, sem ter calendário nacional, o Santa Cruz entra em 2024 já pensando também em ter um 2025 diferente. O clube disputará o Campeonato Pernambucano e a pré-Copa do Nordeste - com chances de obter vaga na etapa de grupos. Com um elenco remodelado, o Tricolor será comandado pelo técnico Itamar Schulle e espera, ao menos, não repetir no futuro a frustração de encerrar os trabalhos antes do segundo semestre.

Na Série C, o Náutico terá um ano também de reconstrução. O clube não disputa a Copa do Brasil, mas tenta chegar forte no Pernambucano e no Nordestão para, no segundo semestre, entrar mais confiante em busca do acesso à Série B. O Timbu estará sob o comando de Allan Aal.

No Sport, a missão principal é a volta à Série A - tarefa que bateu na trave nos dois anos anteriores. Atual campeão pernambucano, o Leão também briga pelo bicampeonato estadual, além de participar da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Em 2024, a equipe terá no banco de reservas o argentino Mariano Soso.

Para dominar o continente

De junho a julho, os amantes do futebol terão um prato cheio, com as disputas da Copa América e da Eurocopa. A primeira será realizada nos Estados Unidos, com o país utilizando o torneio como um evento-teste, de olho na Copa do Mundo de 2026.

Serão 16 participantes ao todo. O Brasil, ainda sem a definição se continuará com Fernando Diniz ou se colocará outro nome no cargo, está no Grupo D, ao lado de Colômbia, Paraguai e Honduras/Costa Rica. Carlo Ancelotti, antes tido como certa para assumir a Seleção a partir de junho, renovou com o Real Madrid.

Quanto ao elenco, um desfalque é certo: Neymar, fora por conta de lesão no joelho. Na última edição do torneio, realizada no País, os brasileiros perderam para a Argentina na decisão.

Já a Eurocopa terá 24 participantes, com sede na Alemanha. Na edição passada, a campeã foi a Itália. Espanhois e alemães possuem o maior número de conquistas do torneio, com três taças cada.

Paris como palco olímpico

De julho a agosto, o foco estará nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Brasil tentará superar os números obtidos na edição passada do torneio, em Tóquio, no Japão, quando levou 302 competidores e conquistou 21 medalhas (sete de ouro, seis de prata e oito de bronze). A aposta estará em esportes coletivos como vôlei e futebol, além de participação de antigos medalhistas olímpicos, como Rebeca Andrade (ginástica), Italo Ferreira (surfe), Rayssa Leal (skate), entre outros.

