A- A+

Futebol Confira quais clubes do futebol brasileiro possuem mais jogadores estrangeiros no elenco Em 2030, é previsto que apenas cinco atletas estrangeiros sejam relacionados para partidas. A alteração foi votada por clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro

A partir do próximo ano haverá uma redução no limite de estrangeiros relacionados para partidas no futebol brasileiro. Nesta segunda-feira (21) clubes e CBF entraram em acordo e decidiram reduzir, gradualmente até 2030, a cota que hoje encontra-se em nove atletas de fora do País.

Em 2030, é previsto que apenas cinco atletas estrangeiros sejam relacionados para partidas. A alteração foi votada por clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. Apenas Bahia, Flamengo e Londrina foram contrários à mudança.

Neste ano, 146 estrangeiros entraram em campo pelo Brasileirão de um total de 159 atletas aptos a jogar. A redução será gradual, visando diminuir o impacto nos elencos de maneira imediata. Para 2027 serão oito atletas, em 2028 sete, 2029 terá limite de seis até chegar em cinco na temporada de 2030. Com exceção do Mirassol, todos os outros 19 times da Série A possuem estrangeiros em seu elenco.

Entre os clubes paulistas, o Palmeiras lidera com oito estrangeiros. Desses, Gustavo Gómez figura como o mais antigo - desde 2018. Corinthians e São Paulo possuem 7, já o Santos 6.

Athletico-PR, Botafogo e Vasco lideram como os clubes com mais jogadores de fora do País no elenco nesta temporada. O carioca conta com 11 atletas no total, entre eles o recém chegado Hakim Ziyech, que representou Marrocos na Copa do Mundo.

Confira lista de estrangeiros

Athletico-PR (11): Carlos Terán, Aguirre, Portilla, Alejandro García, Mendoza, Kevin Viveros, Kerwin Vargas e Jorge Rivaldo (Colômbia); Benavídez, Lucas Esquivel, Bruno Zapelli (Argentina)

Atlético-MG (9): Alan Franco, Alan Minda e Preciado (Equador); Tomás Cuello e Tomás Pérez (Argentina); Cassiera e Kevin Castaño (Colômbia), Mamady Cissé (Guiné) e Thiago Borbas (Uruguai).

Bahia (8): Sanabria, Román Gómez, Lautaro López, Guido Herrera e Alejo Véliz (Argentina); Nicolas Acevedo e Michel Araújo (Uruguai); Marco Moreno (Espanha).

Botafogo (11): Mateo Ponte, Lucas Monzón, Lucas Villalba (Uruguai); Ferraresi (Venezuela); Medina, Montoro (Argentina); Domingos Andrade (Angola); Jhoan Hernández e Jordan Barrera (Colômbia); Ziyech (Marrocos) e Kadir (Panamá).

Red Bull Bragantino (8): Herrera (Argentina); Mosquera e Weimar Palacios (Colômbia), Sosa (Uruguai); Sant’Anna, Guzmán Rodríguez (Uruguai), Isidro Pitta (Paraguai), Hurtado (Equador).

Corinthians (7): Labyad (Marrocos); Garro e Angileri (Argentina); Milans (Uruguai); Carrillo (Peru); Lingard (Inglaterra); Memphis (Holanda);

Coritiba (7): Nico Fonseca, Ocampo e Lavega (Uruguai); Bustos (Argentina); Sebastián Gómez e Ararat (Colômbia) e Josué (Portugal).

Cruzeiro (9): Viña e Lucho Rodríguez (Uruguai); Villalba, Romero, Rojas (Argentina); Sinisterra e Neyser Villarreal (Colômbia); Arroyo (Equador) e Peralta (Paraguai).

Chapecoense (5): Borrero (Colômbia), Miguel Carvalho (Espanha); Franco Rossi (Uruguai); Bolasie (RD Congo) e Kevin Ramírez (Uruguai).

Flamengo (10): Rossi e Freitas (Argentina); Arrascaeta, De la Cruz, Varela (Uruguai); Pulgar (Chile), Saúl (Espanha); Carrascal (Colômbia), Plata e Valencia (Equador).

Fluminense (9): Acosta, Cano, Castillo e Freytes (Argentina); Millán, Serna (Colômbia); Canobbio (Uruguai); Savarino e Soteldo (Venezuela).

Grêmio (10): Krovinovic (Croácia), Enamorado (Colômbia), Nardoni e Pavón (Argentina), Jovane Cabral (Cabo Verde), Noriega (Peru), Amuzu (Bélgica), Balbuena e Villasanti (Paraguai), Braithwaite (Dinamarca).

Internacional (10): Rochet (Uruguai), Maripán (Chile), Félix Torres (Equador); Gabriel Mercado, Bernabei, Aguirre, Villagra (Argentina), Benjamin (Gana), Carbonero (Colômbia) e Sanabria (Paraguai).

Palmeiras (8): Emiliano Martínez e Piquerez (Uruguai); Barboza, Flaco López e Giay (Argentina); Gustavo Gómez e Sosa (Paraguai); Jhon Arias (Colômbia).

Remo (6): Andrés González (Colômbia); Tchamba (Camarões); Catarozzi e Tassano (Uruguai) Picco (Argentina) e Galeano (Paraguai).

São Paulo (7): Duarte e Cedric (Portugal); Arboleda (Equador); Calleri e Enzo Diaz (Argentina), Buta (Angola), Bobadilla (Paraguai).

Santos (6): Caballero (Paraguai); Barreal, Escobar e Rollheiser (Argentina); Oliva (Uruguai); Miguelito (Bolívia).

Vasco (11): Puma Rodríguez e Saldívia (Uruguai); Andrés Gómez, Rojas, Hinestroza e Carlos Cuesta (Colômbia); Colídio, Lescano, Sosa e Spinelli (Uruguai); Nuno Moreira (Portugal).

Vitória (6):Brítez, Pochettino, Martínez, Tarzia (Argentina); Ismael (Portugal); Laquintana (Uruguai).

Veja também