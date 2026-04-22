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futebol Confira quem ainda briga por vaga na Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026 Técnico Carlo Ancelotti vai divulgar os 26 convocados para o Mundial no dia 18 de maio

A convocação final da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo 2026 será anunciada pelo técnico Carlo Ancelotti no dia 18 de maio. Alguns dos 26 nomes que integrarão a equipe que buscará o hexacampeonato já estão certos, mas há disputas abertas na defesa, meio e, principalmente, no ataque.



A Folha de Pernambuco destacou quais nomes ainda brigam por espaço e quem está mais próximo de vestir a camisa amarelinha no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Defesa

Os goleiros Alisson (Liverpool) e Ederson (Fenerbahçe) estão praticamente confirmados. Bento (Al-Nassr) é forte candidato para ser o terceiro goleiro, mas Hugo Souza (Corinthians) tem como trunfo o fato de ser um bom pegador de pênaltis para convencer o treinador italiano a ter um espaço na convocação.

Léo Pereira, zagueiro da Seleção

Nas laterais, salvo problemas de lesão, dificilmente a convocação terá algo diferente do quarteto formado por Wesley (Roma), Eder Militão (Real Madrid), Alex Sandro (Flamengo) e Douglas Santos (Zenit). Na zaga, Marquinhos (Paris Saint-Germain), Gabriel Magalhães (Arsenal), Danilo (Flamengo) e Bremer (Juventus) estão com o passaporte carimbado. A última vaga da defesa está em aberto, com dois nomes fortes na briga.

Léo Pereira (Flamengo) foi titular nos últimos dois amistosos, contra França e Croácia, e saiu na frente. Em contrapartida, Ibañez (Al-Ahli) tem a vantagem de ser uma peça polivalente, podendo fazer também a lateral direita.







Meio

Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad) e Danilo (Botafogo) têm presença quase confirmada. Resta então uma vaga. Lucas Paquetá (Flamengo), Andrey Santos (Chelsea) e Gabriel Sara (Galatasaray) estão na disputa.

Lucas Paquetá, meia da Seleção

Paquetá, após início irregular no Flamengo, retomou o bom futebol após a chegada do técnico Leonardo Jardim. No jogo passado, diante do Bahia, o atleta saiu de campo machucado e exames apontaram um edema no tendão da coxa esquerda. Ainda assim, o problema não seria sério a ponto de tirá-lo de uma convocação no mês que vem.

Andrey Santos tem sido reserva no Chelsea e, nos amistosos passados, pouco produziu. Ainda assim, já foi muito elogiado por Ancelotti. Gabriel Sara atravessa boa fase no Galatasaray, mas é o nome menos provável para aparecer na lista.

Ataque

Aqui moram as maiores dúvidas do treinador. Ao menos duas vagas ainda não possuem nomes definidos. Nas demais, a tendência é que Seleção tenha Vini Jr (Real Madrid), Estêvão e João Pedro (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Raphinha (Barcelona), Matheus Cunha (Manchester United) e Luiz Henrique (Zenit).

Convocados nos amistosos passados, Endrick (Lyon) e Igor Thiago (Brentford) estão mais próximos. O primeiro voltou a jogar bem após ser emprestado pelo Real Madrid, enquanto o segundo, que marcou gol diante da Croácia, é a sensação do Campeonato Inglês, sendo vice-artilheiro do torneio, com 21 gols.

Endrick, atacante do Lyon e Seleção Brasileira

Rayan (Bournemouth) também foi convocado, mas com uma exibição mais tímida. Pesa contra ele o fato de ter características parecidas com a de Luiz Henrique, que já está assegurado no Mundial. Kaio Jorge (Cruzeiro) foi artilheiro do Brasileirão de 2025 e seria uma das maiores surpresas da lista.

Recuperado de lesão, Pedro (Flamengo), que só não foi chamado anteriormente por questões físicas, briga por vaga com Igor Thiago e Endrick. O centroavante esteve no Mundial de 2022, assim como Richarlison (Tottenham), que foi o titular à época sob o comando de Tite. Neste ciclo, porém, é quem está mais abaixo em relação aos demais, mas tem como diferencial o fato de já ter trabalhado com Ancelotti no período em que vestiu a camisa do Everton.

E Neymar?

De longe, Neymar (Santos) é o nome que mais gera curiosidade na lista. O jogador não foi chamado por Ancelotti no ciclo de preparação para a Copa. Por diversas vezes, o treinador indicou que o camisa 10 não precisaria ser testado e que poderia pintar na Seleção mesmo sem ter participado das Eliminatórias Sul-Americanas ou dos amistosos.

A questão que o técnico ressalta é o aspecto físico do jogador do Santos. “Ele é capaz de voltar a estar a 100%. Já disse isso repetidas vezes, e é muito claro: vou convocar os jogadores que estiverem fisicamente aptos. Depois da lesão no joelho (em dezembro), Neymar teve uma ótima recuperação, está marcando gols. Ele precisa continuar nessa direção e melhorar seu condicionamento físico. Ele está no caminho certo”, disse, em entrevista ao jornal "L'Équipe", da França.

Neymar, jogador do Santos

O italiano também minimizou o fato da pressão em cima da presença do jogador na Copa. “Não me incomoda. Neymar fez e continua fazendo história no futebol brasileiro. Ele é um grande talento e é normal que as pessoas pensem que ele pode nos ajudar a ganhar a próxima Copa do Mundo. Ele está sendo avaliado para mostrar que tem qualidade para jogar a próxima Copa do Mundo”, declarou.

O Brasil está no Grupo C, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia, atuando diante do trio nos Estados Unidos. A estreia da Seleção será contra os marroquinos, no dia 13 de junho, em Nova Jersey. Em seguida, pega o Haiti no dia 19, na Filadélfia, e encerra a primeira fase perante a Escócia, no dia 24, em Miami.

Histórico

Brasil e Marrocos já se enfrentaram três vezes na história. A primeira em amistoso disputado em 1997, com vitória sul-americana por 2x0. A segunda vez foi justamente em uma Copa do Mundo, em 1998, com triunfo por 3x0 diante dos africanos. O encontro mais recente foi em 2023, em amistoso, com derrota brasileira por 2x1.

Contra a Escócia, o Brasil coleciona 10 jogos, com oito vitórias e dois empates. Quatro desses confrontos foram em Copas. Em 1974, um 0x0 na primeira fase. Em 1982, goleada por 4x1 na etapa de grupos.

Em 1990, vitória por 1x0 na fase de grupos. Também na etapa inicial do Mundial, em 1998, o Brasil derrotou a Escócia, agora por 2x1.

O Brasil pegou o Haiti em três oportunidades, todas vencidas pelos sul-americanos. Foram dois amistosos (4x0 em 1974 e 6x0 em 2004), além de um 7x1 na Copa América de 2016.

Critérios

Os dois melhores colocados de cada um dos 12 grupos e os oito melhores terceiros colocados avançam à segunda fase, dando início ao mata-mata. A primeira eliminatórias será 16-avos de final, etapa nova, criada por conta do aumento de participantes. Em seguida, a Copa terá as etapas de oitavas de final, quartas, semifinais e final.

Para definir os oito melhores terceiros colocados na fase de grupos, a Fifa vai considerar, em ordem: pontos conquistados, saldo de gols, gols pró, cartões e ranking da Fifa. No mata-mata, em caso de empate no tempo normal, o jogo segue para a prorrogação e, persistindo o resultado de igualdade, haverá disputa por pênaltis.

Cada seleção poderá convocar 26 jogadores para a Copa do Mundo, com três deles sendo goleiros. Atletas que tomarem dois cartões amarelos serão suspensos para o duelo seguinte, com exceção de quem levar apenas um na fase de grupos. Nas semifinais, os cartões são zerados.

Canadá, Estados Unidos e México são países-sede do Mundial. A competição começa no dia 11 de junho e se encerra no dia 19 de julho. O jogo inaugural será no Estádio Azteca, na Cidade do México. A decisão será no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

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