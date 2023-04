A- A+

Futebol Confira quem chega e quem sai do Santa Cruz antes do início da Série D do Campeonato Brasileiro Coordenador de futebol do clube, Zé Teodoro, deu entrevista coletiva detalhando planejamento do clube para a competição nacional

Dia de anúncios no Santa Cruz. Em entrevista coletiva, o coordenador de futebol do clube, Zé Teodoro, confirmou as primeiras contratações de olho no início da Série D do Campeonato Brasileiro, além de anunciar também uma lista de dispensas de jogadores que não continuarão no Tricolor para a sequência da temporada.



Primeiro, sobre as saídas, o coordenador informou que a decisão foi tomada em comum acordo entre o treinador, Felipe Conceição, e os dirigentes. Deixaram o Santa o zagueiro Alemão, os volantes João Erick, Arthur Santos e Baraka, os meias Felipe Gedoz e Anderson Ceará, além dos atacantes Michel Douglas, Ariel e Gabriel Popó. Em compensação, Zé Teodoro confirmou as contratações dos volantes Fabrício e Pingo, do lateral-esquerdo Mateus Muller e do atacante Emerson Galego.



“Pingo chega agora à noite, Fabrício e Galego já se apresentaram. Mateus Muller chega na segunda. Outras peças estão bem encaminhadas, com nomes indicados pelo treinador. Traremos em torno de mais quatro a cinco contratações”, apontou, indicando que, enquanto o Santa não fecha com um novo diretor de futebol, após a saída de Rogério Guedes, um “colegiado” ficará à frente das negociações.



“Até se nomear um novo diretor, essa função ficará com todos nós. Eu, Sandro (Barbosa), Ataíde (Macedo)…temos que ajudar o Santa Cruz. Alguns jogadores novos estão chegando e outros chegarão na semana que vem. Para os amistosos, teremos um grupo praticamente fechado”, pontuou.



O Santa Cruz só estreia na Série D em maio, contra o Iguatu/CE. Antes, porém, o clube fará uma série de amistosos. Um deles será contra o Botafogo/PB, provavelmente no dia 26 de abril.





Protesto



Antes da reapresentação do elenco do Santa Cruz, marcada para esta quarta (12), no Arruda, membros de uma uniformizada do clube foram até o estádio protestar após os fracassos recentes do Tricolor na temporada. Em imagens que estão circulando nas redes sociais, o coordenador técnico, Zé Teodoro, e o coordenador da base, Zé Teodoro, foram os principais alvos.



No vídeo, é possível ver alguns integrantes pedindo para os dirigentes “largarem o osso”. O Santa Cruz vem de eliminações no Campeonato Pernambucano e na Copa do Nordeste, correndo o risco também de ficar sem calendário nacional em 2024, já que não estará na Copa do Brasil do ano que vem e, no Campeonato Brasileiro, só conseguirá presença se subir à Série C ou se o Retrô alcançar o feito.



“Sabemos que a torcida tem razão de, neste momento, cobrar. Entre erros e acertos, temos que superar o momento difícil. Hoje, já conseguimos ter uma melhoria em todos os aspectos. Lógico que não conseguimos os primeiros objetivos, mas vamos arregaçar as mangas porque temos uma Série D para buscar a classificação”, contou.



“Nossa preocupação é trazer a confiança do torcedor novamente. Para isso, precisamos trazer jogadores e resultados. O presidente autorizou um investimento melhor. Quando Ranielle (Ribeiro, ex-técnico coral) estava aqui, o valor era pequeno. Agora, pela forma de o treinador adotar, a perspectiva é grande de que, com as peças que chegaram e vão chegar, teremos um time competitivo. Ainda temos uma última tacada, a da busca pelo acesso”, sentenciou.

