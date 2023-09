A- A+

FEMININO Confira resultados dos jogos de estreia do Campeonato Pernambucano Feminino; Íbis faz 9 a 0 Pela manhã, Íbis visitou Ferroviário do Cabo, no Gileno de Carli, vencendo por 9 a 0

Neste domingo (17), aconteceu a primeira rodada do Campeonato Pernambucano Feminino. Íbis, Ferroviário, Central, Porto, Sport e Náutico entraram em campo.

Pela manhã, às 10h, o Íbis visitou o Ferroviário do Cabo, no Gileno de Carli. O Pássaro Preto goleou a equipe mandante por 9 a 0, sendo o destaque.

No período da tarde, aconteceram dois clássicos. O Sport recebeu o Náutico no Grito da República e o Porto enfrentou o Central no Antônio Inácio.

As leoas venceram o Clássico dos Clássico por 3 a 1. Gessica, Grazi (contra) e Pintinho marcaram os gols da vitória. Ingrid diminuiu para as alvirrubras.

Já no Clássico Matuto, o Porto levou a melhor diante do Central. Gavião venceu por 4 a 1. Izabel, Edvaneide, Alane (contra) e Bruna marcaram os gols que garantiram os três pontos para as donas da casa. Viviane marcou para a Patativa.

