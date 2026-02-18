A- A+

futebol Confira retrospecto de Hélio dos Anjos no Clássico das Emoções Pelo Náutico, treinador já enfrentou o Santa Cruz sete vezes, com quase 100% de aproveitamento

Os números do técnico Hélio dos Anjos no comando do Náutico em jogos contra o Santa Cruz são mais um fator positivo que os alvirrubros podem se agarrar para confiar na classificação do clube à final do Campeonato Pernambucano 2026. O Timbu enfrenta o Tricolor, domingo, nos Aflitos, no duelo da volta da semifinal do torneio. Com o profissional no comando, a equipe de Rosa e Silva tem um aproveitamento de quase 100%.





Ao todo, pelo Náutico, Hélio já enfrentou o Santa Cruz em sete oportunidades. Foram seis vitórias e apenas uma derrota do comandante perante o rival. As duas primeiras partidas foram em 1993, ambas pelo Campeonato Brasileiro de 1993. O Timbu venceu por 2x1 nos dois casos.

Em 2007, o único tropeço de Hélio no clássico diante do Santa Cruz. No Arruda, os mandantes venceram por 2x0, pelo Campeonato Pernambucano. Em seguida, mais dois duelos do Estadual, agora em 2021, ambos com mando do Náutico. Tanto nos Aflitos como na Arena de Pernambuco, o Timbu ganhou por 2x1.

Os outros dois jogos que fecham a lista foram neste ano. Ambos na Arena de Pernambuco. Mesmo com o mando de campo do rival, o Náutico levou a melhor. Na primeira fase, goleou o Tricolor por 4x0. Já na ida da semifinal, triunfo por 1x0.

Com a vantagem no primeiro jogo da fase que antecede a final, basta ao Náutico um empate para avançar à decisão. No caso do Santa Cruz, um triunfo por um gol de diferença leva o confronto para as penalidades. Por mais, a Cobra Coral estará classificada.

Veja também