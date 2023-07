Confira seis técnicos que conciliaram trabalhos entre clubes e seleções

A- A+

O anúncio de Fernando Diniz como técnico interino na seleção brasileira gerou algumas incertezas entre os torcedores, principalmente pelo fato dele continuar seu trabalho no Fluminense e comandar o Brasil nos jogos da Data Fifa. No entanto, essa situação não é novidade no futebol e alguns treinadores renomados, inclusive, já conciliaram clubes e seleções.

Com isso, O Globo separou uma lista de seis técnicos que já comandaram clubes e seleções no mesmo período. Vanderlei Luxemburgo, Alex Ferguson e Rinus Michels são os nomes mais conhecidos da lista.

Vanderlei Luxemburgo

O primeiro técnico, e mais conhecido pelos brasileiros, foi Vanderlei Luxemburgo. A situação aconteceu em 1998, logo após a Copa do Mundo da França. Na ocasião, Mario Jorge Lobo Zagallo deixou o comando técnico da seleção brasileira e a CBF encontrou dificuldades para achar um substituto que agradasse a todos. O nome de Luxemburgo ganhou força com o então presidente Ricardo Teixeira. Mas a negociação não foi fácil.

Luxemburgo era técnico do Corinthians e só aceitou ir para a seleção brasileira com uma condição: continuar comandando o alvinegro até o final daquele ano. E deu certo: o Timão conquistou o título após vencer o Cruzeiro na decisão.

Alex Ferguson

Alex Ferguson, lendário treinador do Manchester United, também já comandou um clube e uma seleção ao mesmo tempo. Entre setembro de 1985 e junho de 1986, Ferguson era técnico do Aberdeen, da Escócia, e da Seleção da Escócia. O treinador inglês era assistente de Jock Stein na seleção nacional, mas o falecimento de Stein fez com que Ferguson assumisse o comando da Escócia na Copa do Mundo, que não passou da fase de grupos

Rinus Michels

O holandês Rinus Michels, inventor do Futebol Total, foi treinador da Holanda e do Barcelona durante o mesmo período. Rinus levou a seleção holandesa à final da Copa do Mundo em 1974 e foi campeão da La Liga com o clube espanhol na mesma temporada.

Guus Hiddink

Outro técnico holandês aparece nesta lista. Guus Hiddink, no entanto, fez mais que Rinus Michels, já que treinou um clube e uma seleção em duas oportunidades, diferentemente do compatriota que assumiu o mesmo compromisso em apenas uma vez. A primeira foi em 2005 quando treinava o PSV e aceitou ser treinador da Seleção australiana. Na segunda, Hiddink assumiu o Chelsea em 2009 enquanto ainda comandava a Seleção russa.

Billy Bingham

O lendário treinador irlandês comandou a Seleção da Irlanda do Norte entre 1967 e 1971, durante esse período ele comandou o Southport, da Inglaterra, Plymouth Argyle, também da Inglaterra, e Linfield, da Irlanda do Norte.

Leonid Slutsky

Leonid Slutsky substituiu Fábio Capello no comando da Seleção russa em agosto de 2015 enquanto comandava o CSKA Moscou. Ele manteve o cargo duplo até ser eliminado na fase de grupos da Euro 2016, terminando em último lugar no grupo, atrás do País de Gales e da Inglaterra. Após o desempenho, a União de Futebol da Rússia também pediu a Leonid que escolhesse entre o CSKA Moscou ou a Seleção Russa.

Veja também

Copa do Brasil Flamengo recebe Athletico-PR pelas quartas da Copa do Brasil; veja escalações e onde assistir