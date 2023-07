A- A+

Copa do Mundo Feminina Confira as primeiras seleções classificadas às oitavas de final da Copa do Mundo feminina Seis equipes já estão no mata-mata e aguardam o início da fase decisiva do Mundial

A Copa do Mundo feminina está na reta final da fase de grupos. Nesta segunda-feira (31), seis seleções já garantiram uma vaga nas oitavas de final do Mundial. Confira as classificadas:

O grupo A ficou marcado pelo equilíbrio. Com uma vitória, dois empates e nenhum gol sofrido a Suíça passou na primeira posição. A Noruega avançou no segundo lugar.

As classificadas do grupo A encaram as do grupo C. Japão e Espanha passaram com tranquilidade no grupo, com as asiáticas na primeira posição.

Assim, os confrontos nas oitavas de final ficaram definidos em: Japão x Noruega e Suíça x Espanha. As partidas acontecem no próximo sábado (5).

Pelo grupo B, a Austrália e Nigéria passaram de fase numa chave que tinha a atual campeã olímpica- Canadá. As donas da casa ficaram na primeira colocação.

Os confrontos no mata-mata aguardam definição do grupo D que tem Inglaterra, Dinamarca, China e Haiti. A última rodada acontece de forma simultânea nesta terça-feira (1), às 8h.



