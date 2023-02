Confira todos os jogos do Sport na Série B 2023 e as possíveis datas

A- A+

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nessa quarta-feira (15), a tabela detalhada da Série B deste ano. O Sport é o unico representante de Pernambuco da competição que estreia no dia 14 de abril e tem término previsto para 25 de novembro. Confira os jogos do Leão e as possíveis datas:

O Rubro-negro estreia contra o CRB, fora de casa, entre os dias 14 e 15 de abril. Vale destacar que o Sport tem uma punição a cumprir nos jogos da Segundona pela confusão protagonizada na partida contra o Vasco, em 2022.

Dos seis jogos de punição, o Leão já cumpriu um contra o Operário na última Série B. Restam dois jogos com portões fechados e três com a entrada liberada apenas para crianças e mulheres.

Jogos do Sport na Série B 2023:

1° rodada: 14/4 ou 15/4

CRB x Sport

2° rodada: 18/4, 21/4 ou 22/4

Sport x Vila Nova

3° rodada: 25/4, 28/4 ou 29/4

Novorizontino x Sport

4° rodada: 2/5

Sport x Tombense

5° rodada: 5/5 ou 6/5

Sport x Guarani

6° rodada: 9/5, 12/5 ou 13/5

Ituano x Sport

7° rodada: 16/5, 19,5 ou 20/5

Sport x Botafogo-SP

8° rodada: 23/5

Criciúma x Sport

9° rodada: 26/5 ou 27/5

Sport x ABC

10° rodada: 30/5, 2/6 ou 3/6

Londrina x Sport

11ª rodada - 6/6

Sport x Avaí

12ª rodada - 9/6 ou 10/6

Ponte Preta x Sport

13ª rodada - 23/6 ou 24/6

Sport x Juventude

14ª rodada - 27/6

Chapecoense x Sport

15ª rodada - 30/6 ou 1/7

Sport x Ceará

16ª rodada - 4/7, 7/7 ou 8/7

Sport x Mirassol

17ª rodada - 11/7, 14/7 ou 15/7

Atlético-GO x Sport

18ª rodada - 18/7

Sport x Vitória

19ª rodada - 21/7 ou 22/7

Sampaio Corrêa x Sport

2° turno

20ª rodada - 25/7, 28/7 ou 29/7

Sport x CRB

21ª rodada - 1/8

Vila Nova x Sport

22ª rodada - 4/8 ou 5/8

Sport x Novorizontino

23ª rodada - 4/8 ou 5/8

Tombense x Sport

24ª rodada - 15/8, 16/8 ou 19/8

Guarani x Sport

25ª rodada - 22/8

Sport x Ituano

26ª rodada - 25/8 ou 26/8

Botafogo-SP x Sport

27ª rodada - 29/8, 1/9 ou 2/9

Sport x Criciúma

28ª rodada - 19/9

ABC x Sport

29ª rodada - 29/9 ou 30/9

Sport x Londrina

30ª rodada - 3/10

Avaí x Sport

31ª rodada - 6/10 ou 7/10

Sport x Ponte Preta

32ª rodada - 17/10, 20/10 ou 21/10

Juventude x Sport

33ª rodada - 24/10

Sport x Chapecoense

34ª rodada - 27/10 ou 28/10

Ceará x Sport

35ª rodada - 31/10, 3/11 ou 4/11

Mirassol x Sport

36ª rodada - 7/11

Sport x Atlético-GO

37ª rodada - 10/11 ou 11/11

Vitória x Sport

38ª rodada - 25/11

Sport x Sampaio Corrêa

