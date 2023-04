A- A+

Campeonato Pernambucano Confirmado pela FPF, Ilha do Retiro será o palco do segundo jogo da final do Campeonato Pernambucano Ilha do Retiro sediará pela 30ª vez a final do campeonato estadual

Retificado pelo Presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, a Ilha do Retiro será o palco do jogo de volta da final do Campeonato Pernambucano 2023, no dia 22 deste mês. Até então, a federação havia sinalizado a possibilidade dos dois jogos serem realizados na Arena de Pernambuco. Porém, entendendo como uma possível inversão de mando, a FPF acatou o pedido da direção do Leão e a partida final entre Sport x Retrô será realizada na casa Rubro-Negra.

A FPF já havia definido as datas e horários da final do estadual. O primeiro jogo acontece no próximo sábado (15) às 16h30, com mando de campo da Fênix. No mesmo horário, o jogo de volta acontece dia 22, com mando, dessa vez, do Leão da Praça da Bandeira.

O Regulamento Específico do Pernambucano diz que "o melhor colocado na Primeira Fase será o mandante no jogo da volta". Que é o caso do Sport. Não havia detalhes sobre a realização das finais na Arena de Pernambuco. Mas, posteriormente houve uma mudança, que foi votada entre os clubes em reunião na FPF. Porém, na ocasião, Sport, Náutico e Santa Cruz votaram contra.

Contudo, nesta segunda-feira (10), houve nova reviravolta. "Para não ocorrer inversão de mando de campo, já que o Retrô indicou a Arena de Pernambuco antes da competição como seu estádio", disse Evandro sobre a motivação da nova alteração.

- Ilha do Retiro como grande trunfo -

Há mais de um ano sem perder em casa, a última derrota do Sport na Ilha aconteceu no dia 24 de fevereiro de 2022, contra o Botafogo-PB, pela Copa do Nordeste. Desde então, são 29 jogos na casa rubro-negra, com 23 vitórias e seis empates.

Na atual edição do Campeonato Pernambucano, o Leão atuou sete vezes em casa, vencendo todas as partidas. Anotou 22 gols e sofreu apenas dois.

- Estádio que recebeu mais finais do estadual -

Com a definição do mando de campo, a Ilha do Retiro será pela 30ª vez o palco da final do Campeonato Pernambucano em 109 edições do torneio. Dos 30 jogos decisivos pelo estadual, em 28 o Sport teve presente - contando com a edição de 2023 -. América 3 x 0 Náutico em 1944 e Santa Cruz 0 x 0 Náutico em 1946 também foram na Ilha.

Das 28 decisões que fez em casa pelo estadual, o Sport conquistou 16 títulos, com a última taça vindo em 2019, ao vencer o Náutico nos pênaltis por 4x3, depois de ter perdido por 2x1 no tempo normal.

Veja também

Blog Que Golaço O Leão rugiu alto pra cima da FPF