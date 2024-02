A- A+

Calendário Com conflito de datas entre Pernambucano e Nordestão, FPF estuda remarcar jogo do Sport O choque acontece nos dias 8 e 9 de fevereiro, quando o Leão tem compromissos contra Central e Treze-PB, respectivamente

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) comunicou nesta quinta-feira (1) estar analisando, juntamente com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), uma possível mudança de dia de jogo do Sport. O motivo é por causa de um choque de datas entre Campeonato Pernambucano e Copa do Nordeste, em que o Leão jogaria dois dias seguidos.

De acordo com o Art. 26 do Regulamento Geral das Competições da CBF, os clubes não podem disputar e os atletas não podem atuar em partidas por competições coordenadas pela CBF sem observar o intervalo mínimo de 66 horas entre o horário de término previsto da primeira partida e o horário de início previsto da segunda partida.

Desse modo, as partidas entre Sport e Central, no dia 8 de fevereiro, pelo Pernambucano, e Sport e Treze, no dia 9 de fevereiro, pelo Nordestão, descumpririam o regulamento da CBF.

A FPF não comunicou uma nova data ainda e qual partida será adiada, mas garantiu estar em contato com a Diretoria de Competições da CBF para buscar uma solução que atenda aos interesses de todas as partes envolvidas.

