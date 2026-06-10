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Copa do Mundo Como os conflitos geopolíticos estão impactando na edição desta Copa do Mundo? EUA x Irã, Argélia x Marrocos, as políticas migratórias de Trump e outras polêmicas da geopolítica que envolvem a Copa

Reunir 48 nações para disputar a maior competição do planeta também tem seus problemas. A Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira (11) na cidade do México, é o campo de batalha da elite do futebol internacional e, também, das tensões geopolíticas mais importantes, sejam de décadas atrás ou recentes.

A política imigratória americana, os países que enfrentam o campeonato em meio a conflitos internos, além da presença do Irã em solo americano são alguns dos principais pontos de atenção.

Para o cientista político, Henrique Benevides Viana, estamos assistindo, nesse Mundial, “o pior espírito esportivo desde o fim da Guerra Fria. Porque no fim da Guerra Fria existia uma ideia de neutralidade esportiva que essa Copa do Mundo está quebrando”. Como o cenário geopolítico atual pode impactar na competição?

Presidente dos EUA, Donald Trump. Foto: Brendan Smialowski/AFP

Tensão entre as sedes

O próprio trio que sedia o Mundial reserva suas questões. Os Estados Unidos, país que vai receber a grande maioria dos confrontos da Copa - incluindo a grande final -, hoje se posiciona entre duas nações que já estiveram no centro de suas maiores polêmicas recentes. O Canadá, em janeiro, foi ameaçado por Donald Trump com tarifas de 100%, caso avançasse em acordos com a China.

O México já é alvo dos governos Trump desde seu primeiro mandato. A começar da promessa da construção de um muro entre os países, até o esforço de deportação em massa, que extradita e prende mexicanos desde o ano passado. Em abril de 2025, o México chegou a receber mais de 30 mil imigrantes de volta.

Manifestantes erguem bandeiras iranianas nas ruas da Califórnia. Foto: SARAH LAI / AFP

EUA x Irã

Em 28 de fevereiro os Estados Unidos, em uma operação conjunta com Israel, atacou diferentes pontos do território iraniano. A intenção era derrubar o governo teocrático que comanda o país desde a década de 1970, frear o programa nuclear iraniano e extinguir o financiamento de grupos aliados. A investida não teve o resultado esperado, e o Irã hoje retribui e resiste aos ataques. O regime enfrenta ondas de protestos de uma maioria que não aceita o governo.

Na Copa do Mundo o conflito se estende. Os EUA recebem o Irã, mas apenas para os jogos. Isso porque a delegação persa ficará concentrada em Tijuana, no México, após ter sua estadia negada no país-sede. Alguns membros da comissão, inclusive, não tiveram seus vistos aprovados.

“É uma situação bem degradante, na verdade. Os atletas não têm nada a ver com essa história”, começa Deijenane Santos, mestra em ciência política e professora. Para a especialista, “o ponto mais complexo é realmente um país-sede estar envolvido numa guerra e mesmo assim continuar sendo a sede”

A última vez que os dois países se enfrentaram numa Copa do Mundo foi em 2022, no Catar. Na ocasião, os americanos venceram por 1 a 0 e se classificaram para as oitavas de final.

Viana enxerga uma grande diferença entre a situação do Irã na última Copa e na de 2026. “Além das condições que faziam o jogo de igual pra igual: concentração, transporte e vistos concedidos sem problemas, o que mudou foi o papel da Fifa. Gianni Infantino [presidente da Fifa] abandonou a soberania regulatória e se tornou cúmplice de um boicote - que não sei nem se é velado pela Casa Branca ou um boicote aberto”.

Esta é a sétima Copa do Mundo do Marrocos. Foto: Foto por VINCENT CARCHIETTA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Argélia x Marrocos

O primeiro adversário do Brasil na Copa do Mundo também pode encontrar um rival político na competição. Desde a década de 1960, o Marrocos vive confrontos com seus vizinhos argelinos por uma parte do território marroquino que foi abandonado pela Espanha em 1975. O Marrocos tinha o desejo de anexar o território, mas a Argélia foi contra a absorção, apoiando a Frente Polisário. O grupo político-revolucionário reivindica o território e toda aquela parte do Saara Ocidental.

“O que eles querem é parte do território marroquino como algo independente. Uma rivalidade histórica”, explica Deijenane.

As duas seleções nunca se enfrentaram em Copa do Mundo. Desde a edição de 1986, realizada também no México, esse é o segundo Mundial que os dois países competem juntos.

Artan é considerado a maior celebridade do futebol da Somália. Foto: KHALED DESOUKI / AFP

Barrados na alfândega

Às vésperas da abertura do campeonato, os EUA já protagonizaram polêmicas nas suas fronteiras. A mais recente, nesta última segunda-feira (8), é a do árbitro somali Omar Artan, que foi expulso dos Estados Unidos e retirado do quadro de árbitros da Copa, mesmo com visto válido. Celebridade africana, seria a primeira vez que Artan apitaria um jogo de Copa do Mundo.

Também veio a público o interrogatório de 7 horas de duração que o atacante do Iraque Aymen Hussein foi submetido no Aeroporto O’Hare de Chicago. Os agentes chegaram a vasculhar seu celular. O fotógrafo da delegação passou por 10 horas de interrogatório, mas foi mandado de volta para seu país.

O Iraque volta para a Copa depois de 40 anos da sua estreia. Hussein fez o gol que garantiu a classificação.

Em Nova York, foi a vez da seleção do Uzbequistão passar por uma rigorosa revista com direito a cães farejadores. Vídeos mostram a bagagem da delegação no chão da entrada do estádio Icahn. Todos os uzbeques passaram por detectores de metal antes do amistoso contra os Países Baixos. Essa é a primeira copa do país.

Outros profissionais que foram barrados antes mesmo de chegarem aos EUA foram os jornalistas. Segundo a Associação Internacional de Imprensa Esportiva (AIPS), jornalistas de diferentes nacionalidades tiveram seus vistos negados ou autorizações que limitam a cobertura jornalística. A AIPS enviou uma carta para a Fifa cobrando respostas.

Para o cientista político Henrique Viana, “as fronteiras americanas e o projeto dos EUA são superiores a qualquer norma da Fifa. É uma queda de braço que Trump está ganhando”.

Manifestantes marcham até o Estádio Azteca. Foto: GERARDO MAGALLON / AFP

Queremos "una solución"

A tarde desta terça-feira (9) começou movimentada em frente ao histórico Estádio Azteca, na cidade do México. O palco da abertura da Copa teve a entrada obstruída por uma manifestação organizada por uma dissidência do sindicato dos professores. O espanhol dos cartazes dizia: “queremos uma solução, não um mundial!”.

“Fica óbvio que aí juntou o útil ao agradável. Causar um alvoroço, o que eu acho que o governo mexicano não vai permitir que atrapalhe a Copa. Então vai ter protesto e vai ter Copa. A própria Sheinbaum fala que é pra tentar passar a ideia de que há um caos social no país”, analisa Deijenane. “A Copa é um evento midiático, então você acaba tendo uma plataforma para o mundo todo te ver alí”, finaliza.



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