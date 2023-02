A- A+

Barcelona e Manchester United são equipes que já protagonizaram mais de uma final de Liga dos Campeões Contudo, hoje os tempos são outros. Os clubes entrarão nesta quinta-feira (16) em campo, pelo playoffs da Liga Europa. A bola rola a partir das 14h45 (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, e terá transmissão da ESPN/Star+.

Líder do Campeonato Espanhol, o Barcelona vive bom momento com o técnico Xavi. O clube Culé não perde desde antes da parada para a Copa do Mundo do Catar 2022, somando 16 partidas de invencibilidade, sendo 8 vitórias seguidas. Entre altos e baixos, o novo esquema com quatro meias chegou para dar maior estabilidade para a equipe, que aproveita a nova fase goleadora de Pedri.

Por outro lado, o Manchester United vive momento bem parecido. São seis jogos sem perder para os Red Devils. Dos 15 jogos desde a volta da parada da Copa, o United foi derrotado em apenas uma oportunidade e acumulou bons desempenhos. O destaque fica por conta de Marcus Rashford. O atacante inglês marcou 13 gols nos últimos 15 jogos que disputou.

Nas últimas quatro partidas que as equipes fizeram, melhor para a equipe da Catalunha, que venceu os quatro jogos. Os ingleses não vencem o Barça desde 2008.

Prováveis escalações

Barcelona - Técnico: Xavi Hernández

Ter Stegen; Koundé, Araújo, Christensen e Alba; Pedri, De Jong, Kessié e Gavi; Raphinha e Lewandowski.

Manchester United - Técnico: Erik Ten Hag

De Gea; Dalot, Maguire, Shaw e Malacia; Casemiro, Fred, Rashford, Bruno Fernandes e Garnacho (Sancho); Weghorst

Onde assistir: ESPN/Star+

Horário: 14h45

Árbitro: Maurizio Mariani

