A- A+

Futebol Confronto direto pelo G8: Náutico recebe o Figueirense, nos Aflitos Timbu é o sexto colocado da Série B, com 19 pontos, enquanto o Furacão é o nono, com 16

Leia também

• Reviravolta: Náutico anuncia que público está liberado nos Aflitos para jogo contra o Figueirense

• Náutico tem a pior defesa dos clubes que estão no G8 da Série C

• Com lesão na coxa, Jael desfalca Náutico por seis semanas

O quinto colocado, São José, tem 19 pontos e, a depender dos resultados da 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, pode deixar o G8. Ao mesmo tempo que o CSA, 13º, com 15, pode entrar na zona classificatória. Uma prova do quão equilibrada está a competição. Com possibilidades de mudanças na parte de cima da tabela, o Náutico está atento para não ser o clube a lamentar ao término da semana. Neste sábado (15), o Timbu recebe o Figueirense, nos Aflitos.

Sexto colocado, com 19 pontos, o Náutico terá o chamado “confronto direto”, já que o Figueirense está em nono, com 16, e pode ultrapassar os pernambucanos. O duelo chegou a correr risco de ser de portões fechados devido uma punição recebida pelos alvirrubros, após confusão da organizada ligada ao Timbu com a uniformizada do Confiança, no Batistão. Os pernambucanos foram punidos com duas partidas sem público pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), mas conseguiram, ao menos neste fim de semana, liberar a presença dos torcedores no estádio.

Para o jogo, o técnico Fernando Marchiori não terá as presenças do meia Souza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e do centroavante Jael, com lesão na coxa. Na vaga do camisa 8, o Timbu pode ter opções mais defensivas, como Elton, ou mais ofensivas, casos de Alisson Santos, Bryan ou Gabriel Santiago. Na frente, quem deve ficar com a vaga do atacante é Jeam.

"É a oportunidade que estava esperando. Infelizmente, ela veio no momento em que o companheiro se contundiu. Vou procurar agarrar da melhor maneira possível para buscar a vitória. Sabemos que é preciso fazer o dever de casa, ficando próximo da classificação. Somos um dos melhores mandantes da competição e precisamos fazer valer isso", afirmou Jeam.

Tabu positivo

A última e única vez que o Figueirense levou a melhor diante do Náutico foi há mais de 15 anos, pela Série A 2008, com derrota por 2x1. De lá para cá, pernambucanos e catarinenses se enfrentaram outras quatro vezes com mando do Timbu.

Em 2010, na Série B, o Náutico venceu por 1x0. Mesmo resultado obtido na Segundona de 2020. Na Série A 2012, ganhou por 3x2. Todos esses jogos foram nos Aflitos. A exceção foi o de 2017, que aconteceu na Arena de Pernambuco, com o Timbu superando o Figueira por 2x0.

Ficha técnica

Náutico

Vagner; Victor Ferraz, Odivan, Danilo e Rennan Siqueira; Jean Mangabeira, Elton (Gabriel Santiago), Eduardo e Berguinho; Paul Villero e Jeam. Técnico: Fernando Marchiori

Figueirense

Wilson; Elias, Eduardo Rosado, Andrew e Raí; Robson Alemão, Barba e Dudu; Lucas Lourenço, Gustavo França e Bruno General. Técnico: Paulo Baier

Local: Aflitos (Recife/PE)

Horário: 16h30

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa (PI). Assistentes: Mauro Cezar Evangelista de Sousa e Rogerio de Oliveira Braga (ambos do PI)

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol

Veja também

VIOLÊNCIA Preto, branco e vermelho de sangue: força-tarefa policial é montada após empate do Santa Cruz