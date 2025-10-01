A- A+

FUTEBOL Confronto em Nápoles: "ultras" atacam torcedores do Sporting antes de jogo da Champions Grupo de radicais agrediu adeptos portugueses no centro da cidade; polícia reforçou segurança e bares foram fechados

A poucas horas do confronto entre Napoli e Sporting, pela Liga dos Campeões, um episódio de violência marcou a noite em Nápoles. Cerca de duas dezenas de ultras napolitanos, montados em motocicletas, atacaram torcedores do Sporting que estavam reunidos na Piazza Marittima, no centro da cidade, nesta quarta-feira.

Segundo relatos da imprensa italiana, alguns adeptos portugueses ficaram feridos, embora não haja confirmação oficial sobre a gravidade dos ferimentos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas de perseguição e agressões, reforçando o clima tenso que antecede a partida.

Veja o momento:

| Violenti scontri tra i tifosi del #Napoli e dello Sporting Lisbona prima della gara di Champions League pic.twitter.com/tsaG54yX1c — NN | Napoli Network (@NapoliNetworkX) October 1, 2025



Já na véspera do jogo, durante a noite, grupos de radicais ligados ao Napoli haviam sido vistos à procura de torcedores leoninos, em atitude considerada provocatória pelas autoridades. O episódio levou a polícia a montar uma operação especial, com forte presença de agentes nas ruas.





Como medida preventiva, proprietários de bares e restaurantes da região foram orientados a encerrar os estabelecimentos mais cedo.

