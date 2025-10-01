Qua, 01 de Outubro

FUTEBOL

Confronto em Nápoles: "ultras" atacam torcedores do Sporting antes de jogo da Champions

Grupo de radicais agrediu adeptos portugueses no centro da cidade; polícia reforçou segurança e bares foram fechados

Torcida de Sporting e Napoli brigam antes de jogo Torcida de Sporting e Napoli brigam antes de jogo  - Foto: Reprodução/X

A poucas horas do confronto entre Napoli e Sporting, pela Liga dos Campeões, um episódio de violência marcou a noite em Nápoles. Cerca de duas dezenas de ultras napolitanos, montados em motocicletas, atacaram torcedores do Sporting que estavam reunidos na Piazza Marittima, no centro da cidade, nesta quarta-feira.

Segundo relatos da imprensa italiana, alguns adeptos portugueses ficaram feridos, embora não haja confirmação oficial sobre a gravidade dos ferimentos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas de perseguição e agressões, reforçando o clima tenso que antecede a partida.

Veja o momento:


Já na véspera do jogo, durante a noite, grupos de radicais ligados ao Napoli haviam sido vistos à procura de torcedores leoninos, em atitude considerada provocatória pelas autoridades. O episódio levou a polícia a montar uma operação especial, com forte presença de agentes nas ruas.

 

Como medida preventiva, proprietários de bares e restaurantes da região foram orientados a encerrar os estabelecimentos mais cedo.

