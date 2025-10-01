Confronto em Nápoles: "ultras" atacam torcedores do Sporting antes de jogo da Champions
Grupo de radicais agrediu adeptos portugueses no centro da cidade; polícia reforçou segurança e bares foram fechados
A poucas horas do confronto entre Napoli e Sporting, pela Liga dos Campeões, um episódio de violência marcou a noite em Nápoles. Cerca de duas dezenas de ultras napolitanos, montados em motocicletas, atacaram torcedores do Sporting que estavam reunidos na Piazza Marittima, no centro da cidade, nesta quarta-feira.
Segundo relatos da imprensa italiana, alguns adeptos portugueses ficaram feridos, embora não haja confirmação oficial sobre a gravidade dos ferimentos. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cenas de perseguição e agressões, reforçando o clima tenso que antecede a partida.
Veja o momento:
| Violenti scontri tra i tifosi del #Napoli e dello Sporting Lisbona prima della gara di Champions League pic.twitter.com/tsaG54yX1c— NN | Napoli Network (@NapoliNetworkX) October 1, 2025
Já na véspera do jogo, durante a noite, grupos de radicais ligados ao Napoli haviam sido vistos à procura de torcedores leoninos, em atitude considerada provocatória pelas autoridades. O episódio levou a polícia a montar uma operação especial, com forte presença de agentes nas ruas.
Leia também
• Estaduais, Copa do Brasil e Séries A e B; veja como ficarão as disputas em 2026
• Mbappé supera Cristiano Ronaldo em eficiência no Real Madrid e entra para lista de lendas
• Adeus ao San Siro: de Ronaldo a Kaká, relembre brasileiros que fizeram história no estádio
Como medida preventiva, proprietários de bares e restaurantes da região foram orientados a encerrar os estabelecimentos mais cedo.