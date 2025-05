Confronto entre torcedores de Betis e Chelsea gera caos na véspera da final da Conference League

A- A+

A cidade de Wroclaw, na Polônia, palco da final da Uefa Conference League entre Real Betis e Chelsea, foi cenário de confrontos violentos entre torcedores dos dois clubes na noite desta terça-feira. As brigas ocorreram nas proximidades da Praça do Mercado, onde está localizada a fan zone oficial do evento.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram cadeiras, copos e mesas sendo arremessados, além de agressões físicas entre os envolvidos. Segundo o jornal português A Bla, a polícia local interveio rapidamente para conter os distúrbios, utilizando gás lacrimogêneo para dispersar os grupos mais agressivos.





Veja o confronto:

Real Betis (left) & Chelsea (right). Chelsea are outnumbered, but still Betis are running away #CFC #AWAYDAYS pic.twitter.com/VhTd9hIN6n Chelseafc.awaydays (@CFCAWAYDAYSS) May 27, 2025



Quatro torcedores espanhóis foram detidos, incluindo um indivíduo de 31 anos identificado como especialmente violento. As autoridades continuam investigando para identificar outros envolvidos nos confrontos.

Chelsea and Betis fans helping the local café owners to put away the street furniture in Wroclaw last night. Football really brings out the best in people pic.twitter.com/R5SnEtKhgp Féach News (@_FeachNews) May 28, 2025

A final da Conference League entre Real Betis e Chelsea está marcada para esta quarta-feira. O confronto ocorrerá no Stadion Wrocław (Tarczyński Arena), em Wrocław, Polônia, com início às 21h no horário local (16h no horário de Brasília).

