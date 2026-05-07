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FRANÇA Confrontos e tumulto após classificação do PSG deixam 127 detidos e ao menos 34 feridos em Paris Ministro do Interior francês condena distúrbios após festa pela vaga na final da Liga dos Campeões; uma pessoa está em estado grave

Um total de 127 pessoas foram detidas na região metropolitana de Paris e 34 ficaram feridas, uma delas em estado grave, nos incidentes registrados após a classificação do Paris Saint-Germain para a final da Liga dos Campeões, informou nesta quinta-feira o ministro do Interior da França.





Após a vitória do PSG, que eliminou o Bayern de Munique (1 a 1, depois do 5 a 4 no jogo de ida), houve confrontos e distúrbios durante a noite, em meio às comemorações pela vaga na decisão europeia.



"127 pessoas foram detidas na região metropolitana de Paris, das quais 107 em Paris. Onze pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave por um morteiro de artilharia", detalhou o ministro à CNews/Europe 1, ao mesmo tempo em que "condenou firmemente" os incidentes.



A final da Liga dos Campeões será disputada em 30 de maio, em Budapeste. O PSG, comandado por Luis Enrique, enfrentará o Arsenal, de Mikel Arteta, que na terça-feira eliminou o Atlético de Madrid e garantiu vaga na decisão continental.

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