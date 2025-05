Confrontos entre 'hooligans' de Tottenham e Manchester United marcam véspera da final da Liga Europa

A- A+

A cidade de Bilbao, na Espanha, que se prepara para sediar a final da Liga Europa entre Tottenham Hotspur e Manchester United nesta quarta-feira, foi palco de confrontos violentos entre torcedores dos dois clubes ingleses na noite de terça-feira. Os incidentes ocorreram na Parte Velha de San Sebastián, a cerca de 100 quilômetros de Bilbao, na rua Fermín Calbetón, conhecida por seus bares e restaurantes.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram grupos de "hooligans" envolvidos em brigas, com cadeiras e objetos sendo arremessados em meio a gritos e tumulto. As autoridades locais identificaram vários indivíduos envolvidos nos confrontos, mas, até o momento, não houve detenções.

Veja o confronto:



A expectativa é de que cerca de 80 mil torcedores ingleses estejam em Bilbao para a final, número que supera a capacidade do Estádio San Mamés, onde ocorrerá o jogo. A alta demanda por hospedagem levou muitos fãs a se acomodarem em cidades vizinhas, como San Sebastián, onde ocorreram os confrontos.

De acordo com o jornal inglês The Sun, as autoridades espanholas implementaram um esquema de segurança robusto, com mais de 3 mil policiais mobilizados e três perímetros de segurança ao redor do estádio. Apenas portadores de ingressos e residentes locais têm acesso às áreas próximas ao San Mamés.

