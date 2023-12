A- A+

Futebol Confusão dentro e fora do estádio marcam noite de rebaixamento do Santos Carro do jogador colombiano, Steven Mendonza, foi incendiado

Leia também

• Em rodada emocionante, Santos perde, vê Vasco e Bahia vencerem, e vai jogar a Série B em 2024

• Imprensa internacional repercute inédito rebaixamento do Santos: "Queda histórica"

Após a realização da 38ª rodada, na noite dessa quarta-feira (6), e a confirmação do rebaixamento do Santos, com a derrota em 2 a 1 para o Fortaleza, torcedores do clube alvinegro protagonizaram cenas de confusão no estádio e nos arredores.

O tumulto começou após o Fortaleza marcar o segundo gol da partida. Na ocasião, os torcedores tentaram invadir o gramado e arremessaram bombas e objetos da arquibancada em direção ao campo, obrigando os jogadores a deixarem rapidamente o gramado.

Após isso, os policiais reagiram e atearam bombas de efeito moral e lançaram gás de pimenta. Helicópteros e a cavalaria da Polícia Militar também foram acionados para tentar conter a situação. Alguns torcedores que não estavam envolvidos no episódio acabaram sendo afetados pelo confronto, incluindo o ex-jogador santista Lima, que já jogou no clube na década de 1960.

A confusão também continuou fora do estádio. Ao todo, seis ônibus, seis carros, incluindo o do jogador Steven Mendonza, e uma ambulância foram incendiados no bairro. Além disso, lixeiras, placas e até mesmo residências foram atacadas pelos torcedores.

Carro do mendoza foi queimado pic.twitter.com/CBUIO7Ykrd — Rodrigo Matuck (@Romatuck) December 7, 2023

Veja também

Paris 2024 Governo ucraniano se diz "muito preocupado" com pedido de reintegração dos atletas russos nos Jogos