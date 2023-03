Confusão em Botafogo x Sergipe é exemplo de discussão sobre mudança de regras na Fifa; entenda

A- A+

A partir do sábado, integrantes da IFAB (International Football Association Board), irão se reunir em um evento em Londres para discutir alterações nas regras do futebol, que podem entrar em vigor ainda neste ano. Uma delas é a possibilidade de o jogo adotar o cronômetro com pausas, como acontece no basquete, por exemplo. No duelo entre Botafogo e Sergipe pela Copa do Brasil, quando o clube carioca conquistou a classificação ao marcar um gol próximo da marca dos 55 minutos do segundo tempo, a discussão sobre os acréscimos novamente entrou em pauta. Entenda o que propõe a IFAB.

Leia também • Sergipe x Botafogo teve árbitro agredido e presidente do Gipão ferido em confusão generalizada

Desde a Copa do Mundo do Catar, a Fifa orienta aos árbitros para considerar um tempo de acréscimo maior, e os jogos que passavam dos 10 minutos extras em cada etapa foram frequentes na competição. O objetivo é de atingir, pelo menos, a marca de 65% do tempo com a bola rolando, índice que não é alcançado por causa a demoras no final das jogadas. O tempo de reposição em um tiro de meta, as discussões entre árbitros e jogadores, as comemorações de gols que se estendem consideravelmente são levadas em conta nos acréscimos, mas a Fifa ainda considera o tempo extra insuficiente para compensar todas as pausas.

Assim, uma das propostas é que o futebol adote o sistema de tempo com pausa do cronômetro toda vez que uma jogada é finalizada, algo que acontece em esportes como o basquete e o futsal, por exemplo. O tempo total do jogo, neste caso, seria reduzido, de modo a equilibrar a quantidade de minutos jogados, e pegando como base os 65% de bola rolando desejado pela Fifa, as partidas teriam um tempo total próximo dos 60 minutos.

No encontro, a organização vai debater ainda a proibição da pressão realizada por goleiros contra os cobradores de pênaltis e alterações na regra do impedimento.

Veja também

Futebol Vagner aprova liberação de torcida visitante no Clássico dos Clássicos