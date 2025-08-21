Qui, 21 de Agosto

FUTEBOL

Confusão em Independiente x Universidad de Chile repercute na imprensa internacional

Conmebol confirma cancelamento do jogo e afirma que os órgãos judiciais da entidade vão decidir a classificação

Confusão em Independiente x Universidad de Chile Confusão em Independiente x Universidad de Chile  - Foto: Alejandro PAGNI / AFP

O jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre Independiente e Universidad de Chile, ontem, em Avellaneda, ficou marcado pela confusão generalizada nas arquibancadas que causou a interrupção da partida no início do segundo tempo. A briga entre os torcedores dos dois times repercutiu mundo afora e foi destaque nos jornais internacionais.

 

Mundo Deportivo (Espanha)
"Imagens de horror na Argentina: feridos graves e muitas prisões após uma batalha campal"

Mundo Deportivo repercute confusão em Independiente x Universidad de Chile Mundo Deportivo repercute confusão em Independiente x Universidad de Chile // Reprodução



Le Parisien (França)
"Futebol: 10 feridos e 90 presos em partida na Argentina após brigas nas arquibancadas"

 

Le Parisien repercute confusão em Independiente x Universidad de Chile Le Parisien repercute confusão em Independiente x Universidad de Chile // Reprodução

Sport (Espanha)
"Barbaridade no futebol: batalha campal entre Independiente e Universidad de Chile força cancelamento da partida"
 

Sport repercute confusão em Independiente x Universidad de Chile Sport repercute confusão em Independiente x Universidad de Chile // Reprodução

AS (Espanha)
"Massacre na Argentina: Independiente x Universidad de Chile suspenso devido a uma briga grave"
 

AS repercute confusão em Independiente x Universidad de Chile AS repercute confusão em Independiente x Universidad de Chile Foto: Reprodução



A Bola (Portugal)
"Pancadaria grave, jogo interrompido e centenas de detidos na Argentina"
 

A Bola repercute confusão em Independiente x Universidad de Chile A Bola repercute confusão em Independiente x Universidad de Chile Foto: Reprodução



Marca (Espanha)
"Tragédia na Argentina: 10 feridos graves e quase 90 presos em partida da Copa Sul-Americana"

 

Marca repercute confusão em Independiente x Universidad de Chile Marca repercute confusão em Independiente x Universidad de Chile Foto: Reprodução

Torcedores da Universidad de Chile queimaram cadeiras e atiraram objetos, incluindo bombas, em direção aos do Independiente-ARG, que revidaram invadindo o setor visitante. Por falta de segurança, o jogo foi cancelado após ser paralisado aos 4 minutos do segundo tempo, com 1 a 1 no placar e, logo em seguida, interrompido provisoriamente por mais 20 minutos.

A Conmebol confirmou o cancelamento do jogo no estádio Libertadores de América, e afirmou através de uma nota no início da madrugada que os órgãos judiciais da entidade vão decidir a classificação. O vencedor do confronto enfrentará o Alianza Lima nas quartas da Sul-Americana.

