Confusão em quadra marca vitória do Thunder sobre os Pelicans; veja vídeo
Empurrão de Lu Dort após bloqueio gera reação e clima tenso no fim do jogo
A vitória do Oklahoma City Thunder sobre o New Orleans Pelicans por 104 a 95, na noite de terça-feira, foi marcada por uma cena de tensão ao fim da partida. O episódio ocorreu após Herb Jones errar um arremesso de três pontos nos segundos finais.
Na sequência, Fears recuperou a bola e tentou uma finalização ao soar da buzina, mas foi bloqueado com força por Lu Dort, que ainda empurrou o adversário logo depois da jogada. A atitude provocou reação imediata dos jogadores dos Pelicans e gerou um princípio de confusão em quadra.
Veja a confusão:
Pelicans had to walk Jeremiah Fears back to the locker room after his altercation with Lu Dort— Bleacher Report (@BleacherReport) January 28, 2026
(via @TVsJerry) pic.twitter.com/zLTS8Ed9OU
Visivelmente irritado, Fears avançou em direção aos atletas do Thunder e precisou ser contido por três companheiros de equipe, que o retiraram da quadra e o conduziram ao vestiário para evitar que o confronto ganhasse maiores proporções.
Dentro de quadra, o Thunder foi superior durante a maior parte do jogo. Shai Gilgeous-Alexander liderou a equipe com 29 pontos, enquanto o pivô Chet Holmgren contribuiu com 20.
Com o resultado, Oklahoma City reforçou a liderança da Conferência Oeste, chegando a um retrospecto de 38 vitórias e 10 derrotas. Já os Pelicans seguem em má fase, ocupando a parte inferior da tabela com campanha de 12-37, cenário que ajuda a explicar o clima de frustração demonstrado ao fim da partida.