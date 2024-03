A- A+

Confusão generalizada Briga na arquibancada dos Aflitos começou após jogador ser confundido como torcedor do Sport Além da briga generalizada, o árbitro Diego Fernando Silva de Lima relatou na súmula da partida as duas invasões do gramado pela mesma pessoa; Náutico pode ser punido

O primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano entre Náutico e Sport, no último sábado (30), ficou marcado por situações fora do contexto do futebol. No segundo tempo, o jogo foi paralisado por uma confusão generalizada entre torcedores e policiais, além de uma invasão do gramado por uma mesma pessoa duas vezes.

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a confusão teve início após a torcida do Náutico confundir um jogador do Iguatu-CE como torcedor do Sport. O atleta estava acompanhado de três amigos alvirrubros no setor hexa e passou a ser hostilizado.

"Ao perceber a situação, uma equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) realizou a intervenção e iniciou a retirada do grupo. Momento em que dezenas de torcedores passaram a agredir o grupo e o policiamento com socos, chutes e arremessos de diversos objetos, o que ocasionou um tumulto generalizado na arquibancada daquele setor", explicou a PM em nota.

A Polícia Militar também informou que, na confusão, três homens foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva (Deprie), para registro da ocorrência e apresentação ao Juizado do Torcedor. Confira a nota completa ao final da matéria.

Além da confusão na arquibancada dos Aflitos, outro momento de grande repercussão do Clássico dos Clássicos foi quando o mesmo homem invadiu o gramado duas vezes. A primeira aos 37 minutos e, novamente, aos 43 minutos da segunda etapa.

"Já próximo ao final do jogo, um torcedor conseguiu passar pelos agentes de segurança privada, contratados pelo clube, e invadiu o campo de jogo, sendo prontamente detido por policiais do BPChoque. O homem foi conduzido à autoridade policial, que tomou as devidas providências, sendo lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrencia (TCO), em desfavor do mesmo", esclareceu a PM sobre a situação.

O árbitro Diego Fernando Silva de Lima relatou na súmula do confronto as situações, que podem gerar punição ao Náutico. Confira:

"Aos 31 minutos do segundo tempo, informo que o jogo foi paralisado por dois minutos devido a uma confusão entre torcedores da equipe do Náutico e o policiamento na arquibancada atrás de uma das metas. Após o policiamento e delegado da partida garantirem a segurança, o jogo foi reiniciado.

Aos 37 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado devido invasão de campo por parte de um torcedor. Após a retirada do torcedor pelo policiamento, o jogo foi reiniciado normalmente.

Aos 43 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado devido invasão do campo de jogo pelo torcedor anteriormente citado. Após a retirada do torcedor pelo policiamento, o jogo foi reiniciado normalmente".

Relato do árbitro Diego Fernando Silva de Lima na súmula da partida entre Náutico x Sport. Foto: Reprodução.

A partida nos Aflitos terminou com a vitória do Sport por 2 a 0. O Leão leva a vantagem para o jogo da volta na Arena de Pernambuco. O duelo decisivo terá apenas a presença de rubro-negros.



Veja a nota completa da Polícia Militar de Pernambuco sobre as confusões na final:



A Polícia Militar lamenta as cenas de violência durante a realização da primeira partida da final do Campeonato Pernambucano, neste sábado (30/03), no estádio dos Aflitos, entre Náutico e Sport. E informa que, na intervenção do policiamento, três homens foram presos e conduzidos para a Delegacia de Polícia de Repressão à Intolerância Esportiva (Deprie), para registro da ocorrência e apresentação ao Juizado do Torcedor.

Esclarece ainda que toda a atuação da corporação foi para proteger e resguardar a segurança de quem foi ao estádio.

*TUMULTO* - Durante a partida foi registrado um tumulto entre os torcedores na arquibancada do setor hexa. Um jogador, do time Iguatu, do Ceará, estava acompanhado de mais três amigos, torcedores do Náutico, quando passou a ser hostilizado, por ser confundido com torcedor do Sport. Ao perceber a situação, uma equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) realizou a intervenção e iniciou a retirada do grupo. Momento em que dezenas de torcedores passaram a agredir o grupo e o policiamento com socos, chutes e arremessos de diversos objetos, o que ocasionou um tumulto generalizado na arquibancada daquele setor.

Para controlar a multidão e salvaguardar a integridade física de torcedores e dos próprios policiais, se fez necessário o uso de instrumentos de menor potencial ofensivo pelo policiamento. Após a contenção e sem relatos de feridos, alguns torcedores apresentaram um mal-estar, sendo retirados do setor e atendidos pelos socorristas.

*INVASÃO* - Já próximo ao final do jogo, um torcedor conseguiu passar pelos agentes de segurança privada, contratados pelo clube, e invadiu o campo de jogo, sendo prontamente detido por policiais do BPChoque.

O homem foi conduzido à autoridade policial, que tomou as devidas providências, sendo lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrencia (TCO), em desfavor do mesmo.

