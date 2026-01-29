A- A+

FUTEBOL Confusão na final da Copa Africana entre Senegal e Marrocos rende suspensões e multas Jogadores, técnicos e federações foram punidos por conduta antidesportiva e invasão da área do VAR

A Confederação Africana de Futebol anunciou sanções disciplinares contra a Federação Senegalesa de Futebol e a Federação Real Marroquina de Futebol pelos incidentes ocorridos na final da Copa Africana de Nações 2025, disputada no Marrocos. Segundo a entidade, houve violações ao Código Disciplinar da CAF, especialmente aos princípios de fair play, lealdade e integridade.

No caso do Senegal, o Conselho Disciplinar decidiu suspender o técnico Pape Bouna Thiaw por cinco partidas oficiais da CAF por conduta antidesportiva, além de aplicar uma multa de US$ 100 mil (cerca de R$ 520 mil). Os jogadores Iliman Ndiaye e Ismaila Sarr também foram punidos, com suspensões de dois jogos cada, por comportamento inadequado em relação à arbitragem.

A Federação Senegalesa foi multada em US$ 300 mil (aproximadamente R$ 1,56 milhão) pela conduta de seus torcedores, considerada prejudicial à imagem do futebol, e recebeu outra multa no mesmo valor pelo comportamento antidesportivo de jogadores e membros da comissão técnica. Além disso, a entidade foi penalizada em US$ 15 mil (cerca de R$ 78 mil) em razão do número de advertências recebidas por atletas da seleção na decisão.





Já o Marrocos também sofreu punições relevantes. O lateral Achraf Hakimi foi suspenso por duas partidas oficiais da CAF, sendo uma delas com pena suspensa por um ano. O meia Ismaël Saibari recebeu suspensão de três jogos e multa de US$ 100 mil (R$ 520 mil) por conduta antidesportiva.

A Federação Real Marroquina foi multada em US$ 200 mil (cerca de R$ 1,04 milhão) pelo comportamento inadequado dos gandulas durante a final e em US$ 100 mil (R$ 520 mil) pela invasão da área de revisão do VAR por jogadores e integrantes da comissão técnica, o que, segundo a CAF, obstruiu o trabalho da arbitragem. A entidade ainda recebeu uma multa adicional de US$ 15 mil (R$ 78 mil) pelo uso de lasers por torcedores nas arquibancadas.

Por fim, o Conselho Disciplinar da CAF rejeitou o protesto apresentado pela federação marroquina contra a federação senegalesa, que alegava violações ao regulamento da competição.

Veja também