Congresso Pernambucano de Esportes abre inscrições para a edição de 2024

As inscrições para a segunda edição do Congresso Pernambucano de Esporte estão abertas. O evento será realizado na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, de 23 a 25 de maio. A entrada é gratuita.

Com o tema “Esporte Transforma”, o evento, organizado pela Secretaria de Educação e Esportes do Governo de Pernambuco (SEE-PE), visa promover exposições, discussões e compartilhamento de conhecimentos sobre diferentes áreas e possibilidades de práticas e intervenções para os mais distintos ambientes relacionados à educação física e ao esporte.

Serão abordados temas como: empreendedorismo, metodologias de ensino e treino, modalidades coletivas e individuais, desenvolvimento de projetos e programas, pessoas com deficiência e práticas esportivas. A inscrição pode ser realizada através do link: https://www.even3.com.br/cpe2024/.



“O Congresso Pernambucano de Esportes 2024 é um grande evento que congrega toda a comunidade esportiva de Pernambuco. Teremos um dia a mais na programação, eventos paralelos, atendimento à comunidade e, o que é melhor, totalmente gratuito. Será um momento de formação continuada e também um momento muito importante de networking que alimenta e fomenta o esporte no Estado”, pontuou Luciano Leonidio, secretário Executivo de Esportes, sobre a importância do evento para o cenário esportivo pernambucano.

Na edição deste ano, há várias novidades. Além de um dia adicional na programação, o número de opções das oficinas práticas e teóricas de conhecimentos específicos aumentou significativamente, passando de sete para 20. Cada participante terá a oportunidade de se inscrever em até quatro oficinas, ampliando ainda mais o acesso a diferentes conteúdos.

Além disso, a programação do congresso inclui dois eventos satélites no sábado, dia 25 de maio. Às 9h, está programada a "Pedalada na Arena", um passeio ciclístico em celebração aos 11 anos da Arena de Pernambuco. Logo em seguida, às 16h, terá início a primeira corrida do Circuito Ativa Pernambuco.



Serviço:

Evento: Congresso Pernambucano de Esporte 2024

Datas: 23, 24 e 25 de maio de 2024

Local: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata

Inscrições: https://www.even3.com.br/cpe2024/

Entrada: gratuita.



