A- A+

SELEÇÃO BRASILEIRA Conheça a história de Ary Borges, destaque da seleção brasileira na Copa do Mundo Feminina 2023 Jogadora marcou três gols no jogo do Brasil contra o Panamá e ganhou mais de 300 mil seguidores nas redes sociais nesta semana

Desde a estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina 2023 , na segunda-feira, os seguidores de Ary Borges triplicaram nas redes sociais, para quase 400 mil, e o seu nome esteve entre os tópicos mais comentados do Twitter durante a partida. A próxima aparição da maranhense em campo deve ser neste sábado, às 7h, contra a França.

Quem é Ary Borges?

Natural de São Luís, do Maranhão, Ariadina Borges, mais conhecida como Ary Borges, foi criada pela avó desde os 2 anos. Atrás de sua casa, tinha um campo de futebol, que foi onde ela teve o primeiro contato com o esporte e descobriu seu talento.

Aos 10 anos, ela foi morar com os pais em São Paulo, onde treinou na escola de futebol Meninos da Vila, no Santos. Por ser a única menina, acabava sendo sempre a última a ser escolhida na hora da formação dos times.



Depois, Ary passou a treinar no Centro Olímpico da prefeitura de São Paulo, clube que promove a formação de jovens atletas. Aos 18 anos, ela foi contratada pelo Sport e foi campeã do campeonato pernambucano em 2017 e 2018.

Mais tarde, a atleta foi chamada para vestir a camisa do São Paulo. Na capital paulista, a meia foi peça-chave para a campanha que terminou com o título do Brasileirão Feminino A2 e conquistando o acesso.

Em 2021, ela trocou o clube pelo Palmeiras e desabrochou como profissional. Em três anos, entrou em campo em 84 oportunidades, balançando as redes 36 vezes e acumulando oito assistências.

Além de vencer a Copa Paulista e o Paulistão com a equipe, deixando para trás o poderio do Corinthians, Ary foi uma das principais jogadoras que levaram o alviverde ao inédito título da Libertadores. Ela abriu o placar na final em Quito, pavimentando o caminho para a vitória por 4 a 1 sobre o Boca Juniors.

Ao fim de 2022, Ary foi contratada pelo clube americano Racing Louisville, de Kentucky, fortalecendo a "invasão brasileira" na Nationals Women's Soccer League, principal liga dos Estados Unidos. Ela busca um espaço na equipe titular e já entrou em campo em 13 oportunidades, marcando um gol.

Na seleção brasileira, a maranhense estreou em 2020. Ela foi campeã da Copa América 2022, na Colômbia. Já fora de campo, ela se posiciona contra todo e qualquer tipo de preconceito: “A consciência social é muito natural para mim”, disse ela.

Curiosidades sobre Ary Borges

Seu aniversário é no dia 28 de dezembro e seu signo é Capricórnio

Tem 1,65 m de altura

Costuma fazer um símbolo de coração com as mãos ao comemorar seus gols

É a quarta brasileira a marcar três gols em uma mesma partida de Copa do Mundo e a primeira a conseguir isso em um jogo de estreia

Na história da competição, Ary é a quinta a marcar um hat-trick em sua estreia

Marta e Megan Rapinoe, craque da seleção feminina dos Estados Unidos, são duas de suas maiores inspirações no futebol

Após a estreia do Brasil contra o Panamá, o jornal AS, um dos mais populares da Espanha, disse que o Brasil encontrou a sua “nova Marta” em Ary Borges

Ary e Marta já se enfrentaram em campo, nos Estados Unidos, em maio deste ano; o time da Rainha do Futebol, Orlando Pride, venceu de 1 a 0

Veja também

Futebol Invicto há quatro jogos fora do Recife, Náutico visita o Operário-PR, melhor mandante da Série C