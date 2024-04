Conheça a joia francesa que é alvo de gigantes europeus e pode custar R$ 540 milhões

A- A+

A promessa francesa Leny Yoro, zagueiro do Lille, de 18 anos, pode ser vendido por cerca de 100 milhões de euros (540 milhões de reais na cotação atual), segundo a imprensa europeia. Os favoritos para levar a disputa pelo francês são o Real Madrid e o PSG. Clubes ingleses como o Chelsea, Manchester United e Arsenal correm por fora, já que ainda não manifestaram um interesse real pelo jogador.

O jovem defensor tem contrato com a equipe francesa até o final de junho de 2025 e não está disposto a aceitar uma proposta de renovação. Ele deseja decidir o futuro já neste mês para mudar de time na próxima janela de transferências. Entre os clubes interessados, o Real Madrid e o PSG monitoram a situação contratual de perto.

Leny Yoro tem passagens pelas categorias de base da seleção francesa e, apesar da idade, já é um dos destaques do Lille, que ocupa a quarta colocação no Campeonato Francês e lidera o seu grupo na Conference League. Ele tem 3 gols nesta temporada e soma 52 jogos desde a estreia, aos 16 anos, em 2022.

Um fator que pode pesar a favor da venda ao Real Madrid é a quantidade de defensores lesionados no elenco merengue ao longo desta temporada. Por exemplo, o zagueiro Éder Militão, fora desde agosto, só voltou a jogar contra o Athletic Bilbao, no último domingo, enquanto o Alaba segue no departamento médico desde dezembro. Por outro lado, o PSG terá dinheiro de sobra para gastar com a saída do Mbappé.

