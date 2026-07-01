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Futebol Conheça a "remada viking", comemoração da torcida da Noruega na Copa do Mundo Noruegueses simulam o movimento de remar, sentados lado a lado, formando uma espécie de "barco viking"

A Noruega não faz parte das seleções protagonistas da Copa do Mundo de 2026, mas quando o assunto é torcida a história é diferente. As festas dos noruegueses nas arquibancadas têm chamado atenção principalmente por uma coreografia que já ficou famosa na competição: a “remada viking”.

Celebração

A comemoração simula o movimento de remar, com os torcedores sentados lado a lado, formando uma espécie de “barco viking”. Tudo isso com a ajuda de um tambor. O compasso começa lento e aumenta gradualmente a velocidade, organizando o ritmo da festa.

A celebração remete aos povos originários da Escandinávia, região do Norte da Europa composta por Noruega, Suécia e Dinamarca. A concepção da coreografia dos torcedores foi de um professor norueguês chamado Ole Frøystad, também conhecido como “Senhor Row Row”, responsável por comandar uma “torcida organizada” da seleção nos Estados Unidos.

“Tudo começou há muitos anos, quando o Rosenborg (time de futebol da Noruega) jogava em casa. Eles têm um cântico em que dividem o Rosenborg em três sílabas: Ro-sen-borg. Quando ouvi pela primeira vez, fiquei completamente surpreso com a pressão que o "Ro" exercia sobre o Estádio Lerkendal. Pensei: "Meu Deus, isso foi muito forte”, contou Frøystad ao site norueguês VG.

Nos jogos mais recentes da Noruega, os atletas também entraram na brincadeira. O meia Odegaard foi o responsável por comandar o instrumento e os demais atletas repetiram no gramado a imagem que viralizou nas arquibancadas. O grito usado pela torcida é “Ro” (remar, em norueguês).



Viralizou

Os torcedores também se reuniram na Times Square, em Nova York, popularizando ainda mais a remada viking. "O que aconteceu lá foi a coisa mais louca que já vivi. E depois teve o jogo contra o Senegal no MetLife Stadium. Quando a seleção se sentou lá e remou com a gente, foi a cereja do bolo para mim", apontou o professor. Também é possível encontrar nas redes sociais imagens da mesma comemoração em escadas rolantes na South Station, terminal ferroviário de Boston.

Nem mesmo os políticos noruegueses resistiram à remada viking. Membros do parlamento protagonizaram um vídeo repetindo os movimentos de remadores de um barco viking no meio de uma sessão, em Oslo, capital do país. A ideia partiu do presidente do Parlamento, Masud Gharahkhani.

Classificada para as oitavas de final, a Noruega enfrenta o Brasil de olho em uma vaga inédita nas quartas de final. O confronto será domingo, em Nova Jersey, às 17h.

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