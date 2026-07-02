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Futebol Conheça a rivalidade entre Gabriel Magalhães e Haaland Dupla vai se enfrentar no domingo (5), no jogo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo

Bastou ser confirmado o confronto entre Brasil e Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 para os torcedores começarem a postar nas redes sociais vídeos de um brasileiro e um norueguês que costumam se enfrentar com frequência há anos no Campeonato Inglês, mas que agora vão se encontrar pela primeira vez em um jogo entre seleções.

O duelo que vale vaga nas quartas de final do torneio terá uma disputa à parte entre Gabriel Magalhães e Haaland.





Rivalidade

O zagueiro Gabriel Magalhães atua pelo Arsenal, enquanto Haaland é centroavante do Manchester City. Nos duelos entre as equipes, a dupla costuma se estranhar, com puxões, empurrões e provocações de ambos os lados.

Em março de 2024, durante um dos jogos entre os clubes ingleses, zagueiro e atacante discutiram após o apito final. O técnico Pep Guardiola, à época comandante do City, precisou separar a dupla para evitar um princípio de confusão.

Meses depois, em outro duelo, Haaland, em comemoração de um gol marcado contra os Gunners, jogou uma bola na cabeça de Gabriel. O brasileiro descontou na partida posterior, em fevereiro de 2025, vibrando na frente do norueguês após goleada por 5x1.

“Toda hora eu vibrava na cara dele. Com cinco minutos, estava 1x0 para a gente. Na hora que saiu o gol, ele estava do meu lado, já saí gritando na orelha dele. Depois fez o gol, o filho da mãe, de cabeça, deixando 1x1. Saiu a bola no meio, a gente fez 2x1. Depois veio 3x1, 4x1 e 5x1”, relembrou Gabriel.

No jogo mais recente, o clima continuou quente e por pouco Gabriel Magalhães não foi expulso ao simular um movimento de cabeçada próximo ao centroavante. "Acho que se eu caísse no chão, o que não vou fazer a não ser que alguém realmente me ataque, seria um lance para expulsão", disse o norueguês.

Por clubes, os atletas já se enfrentaram 11 vezes, com o norueguês vencendo cinco, empatando quatro e perdendo duas, além de anotar seis bolas na rede. “Ele é um jogador de ponta e, claro, acho que também gosta de jogar contra mim. É divertido. Nós curtimos isso”, contou o brasileiro.

Tabu

Maior vencedora da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira tem um histórico preocupante em confrontos diante da Noruega. A adversária das oitavas de final é a única que já enfrentou os pentacampeões mundiais mais de uma vez e nunca perdeu.

Ao todo, Brasil e Noruega se encontraram quatro vezes, com duas vitórias dos noruegueses e dois empates. Um dos duelos foi válido por uma Copa do Mundo. Na edição de 1998, as seleções se enfrentaram na fase de grupos, com derrota brasileira por 2x1. Os demais jogos foram em amistosos realizados em 1988 (1x1), 1997 (4x2) e 2006 (1x1).

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