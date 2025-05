A- A+

Seleção Brasileira Conheça Alexsandro, zagueiro do Lille que foi catador de latinhas e debuta na Seleção Defensor foi a grande novidade da lista de Carlo Ancelotti para os próximos dois jogos do Brasil

A primeira convocação da seleção brasileira de Carlo Ancelotti foi feita. Na tarde desta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apresentou o técnico recém-contratado em um evento que contou também com a presença de Samir Xaud, presidente da entidade eleito no último domingo. O treinador italiano anunciou os atletas que participarão dos jogos pela seleção na próxima Data Fifa e respondeu a jornalistas em uma entrevista coletiva.



Entre os 25 jogadores selecionados pelo novo comandante da equipe, um nome é mais desconhecido da torcida. Alexsandro Ribeiro, zagueiro do Lille, apareceu pela primeira vez na lista de convocados para a seleção brasileira e, aos 25 anos, fará sua estreia pelo time nacional.



Criado na base do Flamengo, Alexsandro fez parte da geração campeã que atuou junto com Vinicius Jr. nas equipes iniciais do rubro-negro. Diferentemente do atacante do Real Madrid, porém, nunca chegou a atuar pelo elenco profissional do clube da Gávea. Foi dispensado antes de subir de categoria, e passou a buscar outros times para jogar. No Fluminense, chegou a passar algumas semanas, até ser preterido novamente.



Em meio a negativas de outras equipes e dificuldades financeiras, o zagueiro teve de começar outras atividades para garantir o sustento da família. Irmão mais velho de cinco irmãos, Alexsandro trabalhou em feiras e obras e também como catador de latinhas. Em 2017, começou a atuar pela base do Resende, time da Série A-2 do Campeonato Carioca.





Meses depois, recebeu do Praiense a oportunidade de jogar em Portugal. Do Praiense ao Chaves, outro time português, subiu da terceira para a Segunda Divisão do país. Foi quando chegou a proposta do Lille, clube da primeira divisão do Campeonato Francês.



Na equipe desde 2022, Alexsandro tem contrato firmado para permanecer na França até 2028. Pelo Lille, já participou de 112 partidas, nas quais marcou cinco gols e deu duas assistências.

No clube - que terminou a temporada na quinta colocação da Ligue 1 -, o brasileiro é considerado destaque. Ele foi titular, inclusive, do jogo da Liga dos Campeões em que Carlo Ancelotti e Real Madrid saíram derrotados por 1 a 0, na primeira fase do torneio.



Representar a seleção brasileira é sonho antigo do zagueiro. Em entrevista ao ge, afirmou que estava lutando por mais essa chance.

"Estou num momento muito positivo junto com o clube. Estamos numa crescente muito boa. Individualmente, as coisas estão acontecendo. Pouco a pouco, meu nome está expandido, meu futebol está chegando em todo lado, inclusive no Brasil, que acho o principal. Continuando assim, tenho certeza que esse sonho vai se tornar realidade. Copa do Mundo também, com certeza Sei que está um pouco distante, mas é pensar no agora. Passo a passo, dia a dia, semana a semana, ir plantando e no final colher coisas boas", afirmou.



A seleção brasileira entrará em campo novamente no próximo dia 5, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, em partida contra o Equador. O confronto acontece em Guayaquil, a partir das 20h (horário de Brasília). Pouco depois, no dia 10, enfrentará o Paraguai na Neo Química Arena, às 21h45. O Brasil é o quarto colocado da competição que pode dar uma vaga para o mundial de 2026.

