Conheça Arthur Friedenreich, jogador brasileiro homenageado pelo Google nesta terça-feira (18)

Esta terça-feira (18) amanheceu com homenagem a um dos maiores nomes do esporte brasileiro.



O Google, através do Doodle, ferramenta do mecanismo de busca, homenageia o 131° aniversário de Arthur Friedenreich, considerado o primeiro grande ídolo do futebol no país e a primeira pessoa negra a praticar a modalidade profissionalmente no Brasil, e que foi uma das referências de ninguém mais, ninguém menos, que o Rei Pelé.

Quem foi Arthur Friedenreich?

Arthur Friedenreich, jogador brasileiro, conhecido como "El Tigre" - Foto: Reprodução

Nascido em São Paulo, em 18 de julho de 1892, Arthur foi filho de um comerciante descendente de alemães e de uma professora negra. Iniciou sua carreira, ainda no futebol amador, em 1909, no time paulista do Germânia. Após isso, passou ainda pelo Ypiranga, e teve os melhores momentos de sua carreira pelo Paulistano (1916/17/18 a 1929) e pelo São Paulo da Floresta (1930 a 35), além de outros clubes.

Pela Seleção Brasileira, esteve presente desde o primeiro jogo, disputado em 1914. Com a Amarelinha, venceu duas edições do Campeonato Sul-Americano, e, nos anos seguintes, se tornou o primeiro jogador a anotar um hat-trick (três gols na mesma partida) na Copa América.

A partir disso, Arthur se estabeleceu como um ídolo nacional, conquistando, inclusive, a alcunha de "El Tigre", atribuída pelos seus adversários por conta de suas jogadas ferozes dentro de campo. Levando em conta o levantamento mais consistente, El Tigre marcou 595 gols em 605 jogos, com uma média de 0,98 gols por jogo.

Luta contra o racismo

O jogador foi forçado a ficar de fora de um torneio com a Seleção Brasileira por um decreto racista - Foto: Acervo/Biblioteca Nacional

Nascido apenas quatro anos após a abolição da escravatura no Brasil - 13 de maio de 1888 -, Arthur teve que passar por muitos casos de discriminação racial para poder atuar no esporte. O atleta, inclusive, só pôde praticar o futebol por conta do pai, que era branco, e tinha conexões com um clube de futebol para imigrantes alemães.

Apesar da carreira loureada e da fama nacional por seu desempenho dentro de campo, o brasileiro foi forçado a ficar de fora da disputa do Campeonato Sul-Americano de 1921, e não pôde ajudar a seleção. A decisão partiu do presidente da época, Epitácio Pessoa, que recomendou que apenas atletas brancos deveriam representar o Brasil no exterior.



Seu o seu principal jogador, o Brasil foi eliminado ainda no início do torneio e, nos anos seguintes, a decisão de excluir atletas negros do jogos internacionais foi revogada.

Homenagens ao Tigre

Camisa comemorativa lançada com a estampa do "El Tigre" - Foto: Divulgação





Não foi só o Google que prestou homenagens ao primeiro grande ídolo do futebol nacional. Em 2022, no dia da Consciência Negra, o Youtube Shorts produziu um vídeo com ninguém mais, ninguém menos, do que o rapper brasileiro e um dos principais nomes da luta racial no país, Djonga. No vídeo, o artista conta a história da proibição da participação de Friedenreich pelo governo da época e afirma que "100 anos depois, ele jamais será esquecido".

Além disso, o atleta recebeu uma camisa comemorativa, com a estampa do seu símbolo, o Tigre, que Djonga utiliza durante o vídeo. Confira na íntegra abaixo.

