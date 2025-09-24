A- A+

Finalistas Conheça o Barra-SC, adversário do Santa Cruz na Série D com estrutura de referência e foco na base As duas equipes se enfrentam nos próximos dois sábados na briga pelo título da quarta divisão

A final da Série D vai colocar frente a frente duas equipes distintas na briga pelo título. De um lado, o centenário Santa Cruz e do outro o jovem Barra-SC.

A equipe de Balneário Camboriú, conhecida como Pescador, foi fundada em 2013 com foco no desenvolvimento e revelação de atletas.

Após os primeiros passos no futebol catarinense, o Barra-SC chegou à Série D no ano passado, quando não passou da primeira fase, mas em 2025 já garantiu o acesso à terceira divisão do futebol nacional e sonha com o título.

Em entrevista exclusiva à Folha de Pernambuco, o presidente do clube empresa, Bene Sobrinho, destaca a organização como um fator primordial para o sucesso do Barra-SC.

“O Barra surgiu para oportunizar jovens talentos. É um projeto que está sendo construído com muito cuidado, com muito critério dentro de muito planejamento e organização”, disse.

Imagens do CT do Barra-SC. Foto: Tiago Winter/ Barra FC

Imagens do CT do Barra-SC. Foto: Tiago Winter/ Barra FC

Imagens do CT do Barra-SC. Foto: Tiago Winter/ Barra FC

Imagens do CT do Barra-SC. Foto: Tiago Winter/ Barra FC

Imagens do CT do Barra-SC. Foto: Tiago Winter/ Barra FC

Imagens do CT do Barra-SC. Foto: Tiago Winter/ Barra FC

Imagens do CT do Barra-SC. Foto: Tiago Winter/ Barra FC

Estrutura do Barra-SC

Ser um clube jovem e com poucas participações em competições nacionais, pode esconder o tamanho do projeto. Sem revelar os valores investidos, o Barra-SC conta com um Centro de Treinamento referência na região Sul.

O CT do Pescador tem dois campos de tamanho oficial com gramado natural; dois campos sintéticos de tamanho oficial; além de um campo sintético reduzido.

O clube consegue manter até 120 atletas da base alojados com um acompanhamento diário através de fisiologistas, nutricionistas, pedagogos e outros profissionais.

Neste ano, a equipe catarinense também inaugurou a Arena Barra FC, em Itajaí, com capacidade para 5.550 torcedores e que será o palco da decisão da Série D.

“A gente sabe da concorrência, especialmente dos clubes grandes. Incomodamos muito mais na base do que no profissional, porque podemos concorrer na captação desses atletas antes dos clubes grandes”, ressaltou Bene Sobrinho.

O projeto também tem parcerias com equipes da Europa. O Barra-SC se relaciona com o Hoffenheim-ALE e o Académico de Viseu-POR.

Bene Sobrinho (ao centro), presidente do Barra-SC. Foto: Tiago Winter/ Barra FC.

Momento histórico e ambição

O presidente Bene Sobrinho não esconde que a final contra o Santa Cruz é um momento histórico para o Barra-SC.

"A gente está podendo jogar contra o Santa Cruz, participar de uma Arena de Pernambuco com 40 mil pessoas. Isso vai ser um momento histórico para o clube, mas tenho certeza que a comissão técnica e os jogadores estão extremamente preparados para enfrentar o Santa Cruz e a gente conseguir fazer algo histórico para o Barra e talvez até para o futebol brasileiro".

Ainda vivo na briga pelo título da Série D, o Barra-SC vislumbra o futuro da equipe, principalmente a disputa da Série C de 2026

Segundo o presidente, é importante manter os "pés no chão" neste momento de ascensão em que o clube deve ter uma das menores folhas da competição no próximo ano.

"Não é o dinheiro que faz a diferença e sim a boa organização, o bom planejamento, as boas escolhas”, completou Bene Sobrinho.



Veja também