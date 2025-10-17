A- A+

ginástica Conheça collant icônico que a seleção brasileira de ginástica artística usará na estreia do Mundial Modelo foi desenhado por Jade; as ginastas do Brasil fazem o treino de pódio neste sábado

Collant de frente: ginastas do Brasil usarão collant verde e amarelo em treino de pódio Foto: MeloGym/CBG

O número 10 no collant das ginastas do Brasil no Mundial de Jacarta-2025 Foto: MeloGym/CBG

A seleção brasileira feminina de ginástica artística inicia a disputa do Campeonato Mundial de Jacarta, com a "camisa 10" do futebol. Jade Barbosa, ausência na Indonésia, uma vez que está grávida de Eva, desenhou um modelo especial para a ocasião.

O collant que Flávia Saraiva, Júlia Soares, Júlia Coutinho e Sophia Weisberg usarão no treino de pódio, neste sábado, é uma alusão ao uniforme.

Enquanto aguarda a chegada da primeira filha, Jade mantém a "função" de designer dos collants da seleção. Ela já havia dito que, a seu tempo, voltará aos treinos de olho em Los Angeles-2028.

Segundo a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), a escolha por colocar o número 10 nas costas é uma "homenagem que ultrapassa gerações, refletindo a grandeza de nomes como Marta, Pelé e Zico, atletas e pessoas que inspiram e são admiradas pelas ginastas brasileiras, tanto pela trajetória quanto pelos valores que representam dentro e fora dos campos".

Além disso, segundo a CBG, o número 10 também se conecta à história da ginástica, remetendo ao lendário 10 perfeito de Nadia Comaneci, "um marco que inspira excelência, técnica e determinação, princípios que também definem o caminho das atletas do Brasil".

O momento, segundo as ginastas, também é especial porque em 2027, o Brasil será sede da Copa do Mundo de Futebol Feminino, outro marco importante para o esporte nacional.

— Foi a forma que encontrei para unir diferentes modalidades esportivas sob um único propósito: mostrar ao mundo a força e o talento do Brasil, trazendo o passado glorioso para o presente com orgulho — explica Jade Barbosa, que acompanhou de perto cada etapa da confecção da peça, desde a escolha dos tecidos e pedras às cores que traduzem o verde e amarelo em forma de arte.

— Quando penso em cada desenho, penso além de um uniforme. O collant é uma representação da nossa história, da nossa identidade e da responsabilidade que carregamos. Sem pressões, mas com muita inspiração. Ele simboliza a força, a união e o legado de um povo que nunca deixa de sonhar e de representar, com o coração, o verde e amarelo.

Desde 2018, a CBG tem parceria com a americana Ozone e, desde 2022, as atletas passaram a incrementar os modelitos. A cada ano a seleção feminina lança um conjunto de collants, cerca de sete peças para torneios e outros para treinamento. E como Jade já desenhava ao lado do pai os próprios collants, a parceria com a CBG surgiu naturalmente.

O Campeonato Mundial de Ginástica Artística começa na madrugada deste domingo, na Indonésia. A seleção masculina estreia à 1h50 de domingo. Já a seleção feminina compete a partir de terça-feira.

