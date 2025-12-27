A- A+

Futebol Conheça Davi Lucca, atleta do sub-7 do Sport que marcou mais de 100 gols em 2025 Jovem de sete anos colecionou boas atuações e títulos com a camisa rubro-negra na temporada

O futebol brasileiro é cheio de joias a serem lapidadas. Umas vingam, outras não atingem o potencial esperado e uma parte acaba ficando pelo caminho. No entanto, um fato em comum entre todas elas é que, ainda nos primeiros passos no mundo da bola, o sonho de todos é ser bem sucedido na profissão escolhida. É o caso, por exemplo, do pequeno Davi Lucca, de apenas sete anos, do sub-7 do futsal e Fut7 do Sport. O pivô foi o principal destaque da equipe ao longo de 2025, com números de fazer inveja a atletas do mais alto nível do futebol profissional.

Fácil de achar em quadra ou no campo por usar uma faixa na cabeça, Davi Lucca marcou nada menos que 102 gols em 65 partidas no ano, com direito à placa comemorativa depois do 100º gol. Além disso, ajudou a equipe a conquistar oito títulos em 12 competições disputadas. Em um clássico contra o Náutico, o pequeno prodígio chegou a marcar três gols e dar seis assistências na goleada leonina por 9x0.

"Agradeço a todos que me acompanharam nesta jornada pelo sub-7. Eu bati 100 gols no ano, então agradeço ao tio André, aos outros treinadores. Que a gente possa crescer mais e mais e cada vez possa melhorar. Eu agradeço a Deus por tudo", disse o o atleta em uma publicação no Instagram.

O "tio André" citado por Davi Lucca é André Oliveira, treinador do sub-7 leonino. Procurado pela Folha de Pernambuco, o instrutor elogiou a postura do garoto, apesar da pouca idade, e afirmou tentar mostrar a importância do senso de coletividade para ele seguir em progressão na carreira.

"Apesar de jogar na frente, ele é um atleta que se doa e marca muito, além de ajudar com várias assistências. E, claro, faz muitos gols. O mais bacana é a postura legal que ele tem com os colegas. Realmente uma boa conduta", pontua André.

"Sempre converso muito com ele sobre a questão de ser de grupo, jogar para a equipe, que daí, naturalmente, em seus momentos irá aparecer o destaque. O legal é que ele tem uma família bem estruturada, que orienta ele muito bem em relação à postura. É uma grande parceria entre família e comissão técnica, o que facilita esse entendimento", prossegue o técnico.

Com Davi Lucca colecionando boas atuações, o Sport foi campeão dos seguintes torneios: 21ª Taça Campina Grande de Futsal, 6ª Copa Campestre de Futsal, Copa Jampa de Futsal, Copa PE de Futsal, Taça PE de Fut7, Copa Metropolitana de Fut7, Moda Cup Fut7 e PE Cup Fut7.

Davi Lucca em ação pelo sub-7 do Sport. Foto: Cortesia/Davi Lucca

Futuro em mente

No Sport desde o meio de 2024, o pivô deixa claro na camisa a sua admiração por um atacante rubro-negro. Davi usa o número 30, por ser fã de Chrystian Barletta. À reportagem, ele disse ainda ter o argentino Lionel Messi como referência máxima e ser admirador do atacante espanhol do Barcelona Lamine Yamal.

Apesar da pouca idade, o artilheiro já sabe bem onde quer chegar caso venha a se tornar um jogador profissional. O futebol espanhol é o destino sonhado por Davi Lucca. Ousado, ainda almeja levantar a principal taça do futebol mundial pela Seleção Brasileira.

"Eu amo muito o futebol no meu coração. Meu maior sonho é jogar pelo Real Madrid e Barcelona, e ser campeão da Copa do Mundo pelo Brasil", conta o garoto.

Sempre presente nos treinos do filho, Carlos Júnior conta que tenta manter os pés do atleta no chão diante da "fábrica de ilusões" que é o futebol. O pastor relata que, apesar de ser prazeroso vivenciar o sonho de Davi Lucca, a parte mais difícil é lidar com os momentos de dificuldade que o esporte impõe nas derrotas.

"Ser pai de atleta exige uma paternidade muito presente. São muitas emoções envolvidas, e o nosso desafio é transformar essas expectativas em um sonho possível e saudável de ser alcançado. É preciso proteger, encorajar e sustentar os dias difíceis, e também manter a humildade e a disposição para aprender nas conquistas", disse Carlos Júnior.

