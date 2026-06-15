Conheça Diego Lopes, brasileiro que abriu com vitória o card do UFC na Casa Branca

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A primeira luta do histórico "UFC 250 Freedom" na Casa Branca, residência do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, rendeu uma vitória tanto para o Brasil quanto para o México.



Isso porque o brasileiro Diego lopes, que nocauteou o americano Steve Garcia, mesmo nascido em Manaus é um grande representante da cultura vizinha desde que se mudou para o local buscando dar aulas de jiu-jitsu, e lá iniciou no boxe, aprendendo a "lutar como um mexicano", disse em entrevista ao Globo, na reta final da preparação para a luta.

A ligação entre as duas culturas, para ele, é um dos diferenciais que o fizeram se destacar em pouco mais de três anos de organização.

— Me mudei para o México em 2015, já são basicamente 11 anos morando ali. Me adaptei muito bem no país e o meu professor de luta sempre falava: você tem que aprender a lutar com outros mexicanos, ser agressivo no jogo — disse o brasileiro. E continuou: — Então quando comecei a adaptar um pouco mais meu estilo e foi onde a galera também começou a gostar mais do da minha da minhas lutas. Então acho que a mistura do estilo mexicano com o estilo brasileiro de jiu-jitsu é o que tem me colocado por essas grandes posições.

Encarada entre Diego Lopes e Steve Garcia, no UFC da Casa Branca — Foto: Reprodução / UFC

Como foi a luta

O brasileiro teve dificuldades no início do combate. As primeiras interações serviram melhor à estratégia do americano, que usou bem a distância para acertar diretos de esquerda que vazaram a defesa do manauara. Então Diego buscou ser mais agressivo e encontrou um grande cruzado de direita que derrubou o adversário. No chão, o brasileiro soltou mais algumas bombas até o árbitro terminar a luta aos 2min42seg do segundo round.

No UFC desde 2023, o brasileiro tem agora 27 vitorias e 8 derrotas. Em uma trajetória fulmimante, o lutador passou de uma derrota na estreia a duas disputas de cinturão nos pesos-pena (perdeu as duas para o australiano Alexander Volkanovski) e um dos selecionados para o histórico evento.





O “UFC Freedom 250”, é um evento de artes marciais que ocorre no gramado sul da residência oficial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O evento conta com sete lutas, duas delas valendo os cinturões dos pesos-leves e pesos-pesados.

O evento celebra os 250 anos da independência do país, mas principalmente os 80 anos do mandatário, nesta data.

A luta principal é entre o georgiano Ilia Topuria e o americano Justin Gaethje, mas além de Diego Lopes, outros dois brasileiros também estão no card, entre eles Alex Poatan Pereira, que busca o terceiro título mundial, agora na categoria dos pesados, podendo se sagrar como um dos maiores lutadores de todos os tempos.

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