INFLUENCIADORA DIGITAL Conheça Florencia, filha mais velha de Carlitos Tevez, que vive hoje como sensação nas redes sociais A jovem influencer, que tem milhares de seguidores no TikTok e no Instagram, nasceu quando seu pai jogava pelo Corinthians, no Brasil

Na família de Carlos Tevez, não são mais os gols do ex-atacante ou os times que ele comanda que geram notícias. Quem recentemente ganhou destaque foi Florencia, a filha mais velha do jogador, graças à sua forte presença nas redes sociais. Seja dançando diante das câmeras ou fazendo vídeos engraçados, a jovem de 20 anos posta conteúdo que reflete sua personalidade e estilo único para seus milhares de seguidores.

Florencia, nascida em 2005, é a mais velha dos três filhos do casamento de Tevez com Vanesa Mansilla — os dois têm ainda Katie (nascida em 2010) e Lito Junior (nascido em 2014). Recentemente, a jovem ganhou popularidade nas redes sociais, especialmente no TikTok, graças a vários vídeos de desafios e dublagens, e até se aventurou a fazer anúncios para marcas de roupas.

A filha de Tevez tem 317 mil seguidores no TikTok e 140 mil no Instagram. Em um de seus vídeos mais recentes, a jovem aderiu à tendência de experimentar o famoso chocolate de Dubai, que vem com pistache. Ao lado da irmã, experimentou diferentes marcas e as duas deram seu veredito. No final do vídeo, elas levaram o produto para o pai, sentado tranquilo em uma mesa, experimentar. "É bom, é incrível", opinou o ex-jogador.

Florencia nasceu quando seu pai jogava pelo Corinthians, no Brasil. Na época, a família decidiu que ela nasceria na Argentina, então Carlos viajou especificamente para o país para conhecer sua filha recém-nascida. A partir daquele momento, a menina acompanhou o pai ao longo de sua longa e movimentada carreira no futebol.

Após estrear em 2001 e jogar pelo Boca Juniors até 2004, o atacante argentino foi para a equipe brasileira, onde permaneceu até 2006. Em seguida, mudou-se para a Inglaterra, onde jogou por West Ham United, Manchester United e Manchester City. Em 2013, mudou-se para a Itália para jogar pela Juventus e, em 2015, fez seu retorno triunfal ao Boca Juniors. Em 2017, passou um ano jogando na China e depois retornou ao Xeneize, onde se aposentou definitivamente em 2021.

Quando Florencia terminou o ensino médio, Carlos dedicou-lhe uma publicação carinhosa nas redes sociais: "Orgulho é pouco para o que sinto pela minha rainha. O que sinto por você, tudo o que você faz, você faz bem. Por suas conquistas e porque, sendo nossa primogênita, você tornou tudo mais fácil nesta difícil tarefa que temos de ser mãe e pai."

