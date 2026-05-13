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Mostra Conheça história de colecionador que expõe camisas de seleções no Shopping Guararapes Durval Lima tem um acervo pessoal com mais de 3 mil camisas de futebol; exposição é aberta ao público

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Na expectativa pelo início da Copa do Mundo de 2026, os apaixonados por futebol já começam a vivenciar o clima da competição. Não apenas pela expectativa de torcer para que a Seleção Brasileita conquiste o hexacampeonato maundial, mas também para acompanhar as principais histórias do esporte. Com esse pensamento, o colecionador Durval Lima trouxe ao Shopping Guararapes parte do seu acervo pessoal para a exposição “Apaixonados por Futebol”, que começou na última sexta-feira e segue até o dia 6 de junho.

A mostra faz uma verdadeira viagem no tempo na história do futebol. Mais de 40 camisas históricas estão expostas de craques do passado e do presente, tanto da Seleção Brasileira quanto de outros países.

Como começou coleção?

Natural de Santos, Durval Lima, de 71 anos, é aposentado e iniciou a coleção de camisas de futebol nos anos 1980. De acordo com o colecionador, tudo começou de forma espontânea quando ganhou o primeiro manto do ex-jogador Aluísio Guerreiro, do Santos, com quem tinha uma relação de amizade. A paixão por colecionar camisas ficou mais séria dez anos após a primeira aquisição.

“Fui ganhando outras camisas e percebi que estava começando a ter, de fato, uma coleção e comecei a garimpar. Neste momento despertou aquela condição de virar um colecionador de verdade. Eu demorei quase uma década para perceber isso", brinca Durval.

No total, o acervo pessoal do colecionador conta com mais de 3 mil camisas. Dessas, mais de 300 são de seleções e o resto de times brasileiros e internacionais. O colecionador ressalta que tem mantos de equipes de todos os estados brasileiros.

“Meu grande prazer em colecionar é poder ver as reações das pessoas, de como essas camisas se conectam com momentos especiais das vidas dessas pessoas. Quando você olha a camisa não lembra só do jogo, mas sim de um momento particular com a família e os amigos. Essa emoção que a gente consegue captar no momento que o visitante está presente me deixa bastante emocionado", afirmou o colecionador.

Exposição "Apaixonados por Futebol" reúne camisas históricas. Foto: Gabriela Albuquerque

Grandes nomes

Do Brasil, o maior destaque da mostra é o Rei Pelé, principal nome da Seleção na conquista do tricampeonato mundial na Copa de 1970. Outros mantos relacionados à competição fazem parte da lista dos brasileiros como Neymar (2014), Ronaldinho Gaúcho (2006) e Falcão (1986).

Na véspera do ano em que o Brasil vai sediar a Copa do Mundo Feminina, o colecionador também colocou em exibição a camisa da Rainha Marta para representar a seleção feminina.

A rede de contatos é fundamental para o colecionador ter as mais variadas camisas. O espaço no Shopping Guararapes também expõe camisas de Copas do Mundo de Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappé, David Beckham, entre outros. "Eu comecei com as camisas antigas e, mais para frente, comecei a buscar as camisas das personalidades mais atuais e que ainda estão em atividade", destacou Durval Lima.

Peças raras

Além dos grandes nomes do futebol mundial, a mostra traz peças raras como uniformes de países que não existem mais, a exemplo da União Soviética, usada na Eurocopa de 1988, e da Alemanha Oriental, utilizada nas Eliminatórias Europeias de 1989. “Cada camisa tem sua história. Se for apontar uma diferenciada, para o colecionador não é bom. Cada uma tem sua particularidade”.

A mostra traz uma enquete que vai avaliar o nível de expectativa da torcida brasileira para a Copa do Mundo. É possível votar em qual seleção você considera que vai vencer o Mundial.

Serviço

Mostra “Apaixonados por Futebol”

Duração: Até 6 de junho

Local: Shopping Guararapes - No corredor do Cinema

Entrada gratuita

Horário: Conforme funcionamento do shopping

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