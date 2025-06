A- A+

Tênis Conheça João Vieira, destaque de Pernambuco no tênis aos 12 anos que sonha com nível profissional O jovem tenista tem rotina agitada como atleta do Nacional Tênis Clube

Dedicado e determinado, João Vieira, de 12 anos, é um dos principais destaques do estado no tênis. Ele é o número 1 de Pernambuco da sua categoria há três anos, além de ser o segundo entre as regiões Norte e Nordeste.

Há cerca de dois anos o jovem é atleta do Nacional Tênis Clube, que fica dentro do complexo da Ilha do Retiro.

Em entrevista à Folha de Pernambuco, o tímido e talentoso tenista contou que começou a praticar a modalidade aos 7 anos de idade. Sua preferência, no entanto, era pelo futebol, mas o menino passou a gostar do tênis com incentivo dos pais.

"Eu não gostava muito de tênis. Eu jogava muito futebol, mas comecei a tomar gosto e atualmente estou apaixonado. No começo eu também não assistia muito, porém com o passar dos anos passei a acompanhar todos os dias", relatou João Vieira.

Rotina agitada

Assim que teve início a paixão pelo tênis, rapidamente o garoto passou a lidar com o esporte com seriedade. A rotina intensa durante a semana não deixa dúvida que se trata de um sonho de João Vieira.

O tenista treina de segunda a sexta-feira no Nacional Tênis Clube, exceto na terça-feira quando tem aula em período integral na escola.

Além das duas horas de treino com o técnico argentino Rolando Bordas, ele dedica seu tempo a exercícios com preparador físico e atenção com a fisioterapia.

Atualmente, inclusive, sua maior atenção é justamente com as sessões de fisioterapias, em razão de lesões. "Como estou crescendo, está tendo muitas lesões, a maior parte delas são na perna", disse.

Nos anos em que disputou pela categoria sub-12, João Vieira teve destaque em diversas competições. Os principais resultados foram na Copa das Federações, representando Pernambuco, com o título em 2024 e o vice no ano anterior.

O destaque pernambucano tem muito claro o que precisa evoluir neste momento de transição de categorias e avanço da idade.

"Eu preciso ganhar mais força porque a diferença do sub-12 para o sub-14 é que precisa usar muita força. Tem grande diferença de corpo e tamanho. É preciso trabalhar muito nessa questão", ressaltou o tenista.

E, apesar da pouca idade, João Vieira tem o sonho de se tornar um atleta profissional. "Para mim o tênis é uma coisa que eu levo muito a sério. Meu principal sonho é chegar no top-10 [da ATP] e ganhar algum título importante".

João Vieira está em preparação para dois torneios importantes no próximo mês. Em junho, ele disputa uma competição nacional em Brasília e, no mês seguinte, representará Pernambuco junto com outros atletas locais na Copa das Federações, onde defenderá o título.

Esforço evidente

A qualidade de jogo e a dedicação de João Vieira foram notadas de forma imediata pelo seu treinador Rolando Bordas. Rolo, como é conhecido, treina o garoto há cerca de três anos.

Rolo destaca determinação de João Vieira. Foto: Rafael Melo/ Folha de Pernambuco.

"Desde cedo ele se mostrava um menino muito coordenado e disciplinado, que se cobra muito. Essa auto cobrança faz ele crescer cada dia mais. Realmente, é muito determinado em tudo o que quer fazer. Trabalha bem e duro. É um menino que dá muito prazer em treiná-lo porque é bem determinado nas coisas que colocamos como objetivo", analisou.

De acordo com o técnico, a transição de João está sendo planejada para ele ganhar mais experiência dentro da categoria sub-14. "João é um menino muito aplicado e tem muitas condições para se desenvolver dentro do tênis, desde a técnica, a tática, o físico e o emocional", completou Rolo.

