Olimpíadas de Inverno Conheça Jutta Leerdam, patinadora holandesa que brilha também longe do gelo Prata em 2022, em Pequim, a atleta de 27 anos busca o lugar mais alto do pódio na Itália

Medalhista de prata em Pequim em 2022 e sete vezes campeã mundial, a patinadora de velocidade Jutta Leerdam chega aos Jogos de Inverno de Milão-Cortina com os holofotes voltados para si.

Influenciadora e noiva do pugilista e também influencer Jake Paul, a holandesa vai brigar pelo pódio a partir do próximo sábado (7). As provas de patinação vão até 21 de fevereiro.

A vida de Jutta em competições com o patins teve início ainda quando ela tinha 11 anos de idade. Em 2017, ela foi campeã mundial júnior. Dois anos mais tarde, optou por virar profissional e passou a colecionar conquistas. Ela é heptacampeã mundial e prata nos Jogos de Pequim, em 2022.

Atualmente com 27 anos, a holandesa compete na corrida de 1.000 metros, nos 500 metros e na perseguição por equipes.

Vida agitada

Se nos patins, Jutta Leerdam brilha no gelo, em sua vida pessoal não é diferente. Além de atleta, ela é modelo, é dona de uma escola de skate e soma mais de 5 milhões de seguidores em suas redes sociais. Além disso, desde 2023, é companheira do pugilista Jake Paul, com quem noivou no ano passado.

O norte-americano, inclusive, tenta acompanhar as competições da noiva de perto sempre que possível. Em dezembro, Jake apoiou Leerdam após ela sofrer um acidente nas qualificatórias para os Jogos de Inverno, em Heerenveen, na Holanda. Ela abandonou a competição após se desequilibrar e cair no gelo. Na ocasião, o pugilista usou as redes sociais para mandar externar o orgulho que sente pela holandesa.

Prestes a entrar em ação na Itália, Jutta Leerdam desembarcou em grande estilo no local das Olimpíadas. A patinadora viajou em avião particular customizado e compartilhou o momento com seus seguidores.

