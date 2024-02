A- A+

FUTEBOL Conheça Martín Cauteruccio, atual artilheiro do mundo em 2024 Atacante do Sporting Cristal já marcou 17 vezes em apenas sete partidas que disputou neste ano

O atual artilheiro do mundo neste ano joga na América do Sul. Martín Cauteruccio, atacante do Sporting Cristal-PER, já marcou 17 vezes em apenas sete partidas e é de longe, quem mais fez gols neste início de ano, com uma média de 2,4 gols por jogo. O uruguaio tem quatro a mais que o segundo colocado da lista — o holandês Luuk de Jong, que defende o PSV-HOL. No Brasil, quem marcou mais gols até agora foi Gonzalo Mastriani, também uruguaio, atualmente no Athletico, que fez oito.

Cauteruccio ainda não passou por uma partida em branco neste ano. Responsável por 74% dos gols do Sporting Cristal em 2024, ele já anotou quatro hat-tricks, sendo três no Campeonato Peruano e um na Libertadores. O jogo de ida contra o Always Ready-BOL, pela segunda fase da Pré-Libertadores, foi a única em que Cauteruccio marcou apenas uma vez. Apesar dos números impressionantes, o uruguaio só não foi substituído em um dos sete jogos que disputou na atual temporada.

Aos 36 anos, Cauteruccio está em sua 15ª temporada como profissional. Neste período, o atacante marcou 171 vezes em 471 jogos. O início de ano do uruguaio é tão acima da média, que os 17 gols representam praticamente 10% de todas as vezes que balançou as redes durante sua trajetória. Com apenas sete partidas disputadas, esta já é a temporada mais artilheira da sua carreira.





Revelado pelo Nacional, Cauteruccio teve boas passagens pelo Quilmes, San Lorenzo, Aldosivi e Independiente — todos da Argentina — pelo Cruz Azul-MEX e Racing-URU. Este é o seu primeiro ano no futebol peruano.

Apesar dos números expressivos de Cauteruccio, o Sporting Cristal já adeus à Libertadores. Líder do Campeonato Peruano, o time comandado pelo brasileiro Enderson Moreira foi eliminado na segunda fase da Pré-Libertadores pelo Always Ready no placar agregado de 7 a 4 (venceu por 3 a 1 em casa após levar 6 a 1 na Bolívia).

Veja também

Decisão "Não queremos cometer os erros do ano passado", alerta Joecio