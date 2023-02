Conheça o Al Hilal, adversário do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes

A- A+

Velhos conhecidos estarão diante do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, em jogo que será realizado nesta terça (7), no Tanger, às 16h (horário de Brasília), no Marrocos. Após eliminar o Wydad Casablanca nas quartas de final, o Al Hilal, da Arábia Saudita, será o adversário dos cariocas na etapa que antecede a decisão. Um embate que já aconteceu três anos antes, na mesma fase da competição.



Em 2019, Flamengo e Al Hilal também jogaram pela semifinal do Mundial. Os rubro-negros ganharam por 3x1. No elenco atual saudita, há dois ex-jogadores do clube carioca: o volante colombiano Cuéllar, que defendeu a equipe brasileira entre os anos de 2016 e 2019, e o atacante Michael, que jogou entre 2020 e 2021. Esse último, inclusive, rasgou elogios aos antigos companheiros.



"O time deles eu conheço bem, sei como joga. Marcar os homens é difícil, mas a gente vai tentar dar o nosso melhor. Será uma partida difícil. O favoritismo é deles", afirmou o atleta, brincando sobre o fato de ter que enfrentar o quarteto rubro-negro formado por Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro.



"Como é que você vai marcar aqueles quatro ali? É difícil. Não tem como te falar assim "ah, ele corta só para esquerda". Não, do nada ele corta pra direita. Porque todo mundo ali tem uma carta na manga. Não dá pra você querer falar, adivinhar. O que vamos tentar fazer é dificultar o máximo possível, dar o nosso melhor, lutar também porque é o pão de cada dia. Eles chegam favoritos, mas a gente vai tentar disputar", concluiu.





O Al Hilal é comandado pelo técnico Ramón Díaz e já conquistou 18 vezes o campeonato saudita, sendo detentor também de cinco taças da Liga dos Campeões da Ásia (1991, 1999, 2000, 2019 e 2021).



O vencedor do confronto pegará na final o ganhador de Real Madrid/ESP e Al Ahly/EGI, que jogam quarta (8), no Rabat.

