Futebol Conheça o Democrata-GV, adversário do Santa Cruz na primeira fase da Copa do Brasil Em quatro jogos no histórico de embates entre os clubes, os pernambucanos nunca venceram os mineiros

Pela quinta vez na história, o Democrata-GV, de Minas Gerais, será adversário do Santa Cruz. O encontro em 2023 será pela primeira fase da Copa do Brasil. O duelo será no Mamudão, nesta terça (28), às 19h30. Os pernambucanos precisam apenas de um empate para avançar à segunda fase, embolsando R$ 900 mil. O clube, porém, não carrega um retrospecto animador diante da equipe de Governador Valadares.



Nos outros quatro jogos entre Democratas e Santa Cruz, foram duas vitórias para os mineiros e dois empates. Os primeiros confrontos foram pela Série B de 1994, com triunfo por 2x1 no Arruda e 0x0 em Governador Valadares. As demais partidas foram na Segundona de 1995, com um 2x2 no Recife e um resultado de 1x0 para a Pantera.



Neste ano, o Democrata é o vice-líder do Grupo C do Campeonato Mineiro. Em sete jogos, a equipe venceu dois (contra Democrata-SL e Pouso Alegre), empatou quatro (Caldense, Athletic Club, Vila Nova e Patrocinense) e perdeu apenas um, diante do América/MG. O destaque da equipe é o atacante Brandão, autor de três gols.





Essa é a quarta vez que a equipe disputa a Copa do Brasil. A primeira foi em 1992, caindo na primeira fase para o Paraná. O mesmo ocorreu em 1995, diante do Vitória/BA, e em 2008, perante o Bragantino. Em 2023, o Democrata, assim como o Santa Cruz, disputará a Série D.



O time-base do Democrata é formado por Glaycon, Douglas, Gabriel Marques, Rony, Jorge Mendonça e Felipe Santana, Luann Augusto, Matheuzinho e Gabriel Porquinho, Luiz Fernando e Brandão. O técnico é Paulo César Schardong.

